Пока откладывается. Никто не захотел ремонтировать подземный переход в центре Омска

Сдавать выходы из подземного перехода необходимо постепенно: до 1 июля — к Главпочтамту, до 1 августа — к ТЦ «Омский», до 1 сентября — к скверу имени Павлика Морозова, до 1 октября — к скверу имени Дзержинского.