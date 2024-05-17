Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Иллюстрация

Пока откладывается. Никто не захотел ремонтировать подземный переход в центре Омска

17 мая 2024, 09:59
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске не нашлось желающих отремонтировать подземный переход у торгового центра

По условиям контракта работу предстояло выполнить до 1 октября.

19,46 млн рублей готово было заплатить БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» за ремонт подземного перехода на пересечении Интернациональной и Герцена, у ТЦ «Омский». Однако аукцион пришлось признать несостоявшимся.

«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке, — говорится на портале госзакупок.

Теперь торги придется проводить повторно.

Напомним, что будущий подрядчик должен заменить облицовочные плиты, настенные панели и противоскользящие покрытия на ступеньках подземного перехода. Для маломобильных групп населения предусмотрена установка специальных перил с различными уровнями высоты.

Сдавать выходы из подземного перехода необходимо постепенно: до 1 июля — к Главпочтамту, до 1 августа — к ТЦ «Омский», до 1 сентября — к скверу имени Павлика Морозова, до 1 октября — к скверу имени Дзержинского.

На прошлой неделе, кстати, стало известно о начале ремонта перехода у кинотеатра «Маяковский». За 13,3 млн рублей работу выполняет местная фирма «Империя».

«Сбросил чешую». В подземном переходе в центре Омска обвалилась плитка
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Общество#Ремонт#Омск#Подрядчик#Торги#Подземный переход#Новости
Подпишитесь
Срочно. В Омской области ввели режим ЧС федерального уровня из-за паводка
Сегодня, 10:46
В Омске завели уголовное дело из-за проекта школы в «Серебряном береге»
Сегодня, 04:22
Не спасают даже высокие зарплаты. В Омской области не хватает более 1500 медиков
Сегодня, 07:46
«Омскгоргаз» в новом статусе. В Омской области появится газовое госпредприятие
Сегодня, 09:14
Эвакуируют по воздуху. В омские больницы доставили пациентов из Усть-Ишимского района
Сегодня, 03:21
Оценили не все. Жителям затопленного Усть-Ишима помогают 109 сотрудников омского МЧС
Сегодня, 07:07
"