Пока откладывается. Никто не захотел ремонтировать подземный переход в центре Омска

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
19,46 млн рублей готово было заплатить БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» за ремонт подземного перехода на пересечении Интернациональной и Герцена, у ТЦ «Омский». Однако аукцион пришлось признать несостоявшимся.
«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке, — говорится на портале госзакупок.
Теперь торги придется проводить повторно.
Напомним, что будущий подрядчик должен заменить облицовочные плиты, настенные панели и противоскользящие покрытия на ступеньках подземного перехода. Для маломобильных групп населения предусмотрена установка специальных перил с различными уровнями высоты.
Сдавать выходы из подземного перехода необходимо постепенно: до 1 июля — к Главпочтамту, до 1 августа — к ТЦ «Омский», до 1 сентября — к скверу имени Павлика Морозова, до 1 октября — к скверу имени Дзержинского.
На прошлой неделе, кстати, стало известно о начале ремонта перехода у кинотеатра «Маяковский». За 13,3 млн рублей работу выполняет местная фирма «Империя».