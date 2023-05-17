Замдиректора ритуальной организации в Озерске осужден за заказ убийства конкурента

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
По данным издания, мужчина нанял наемного убийцу, чтобы тот устранил сотрудника конкурирующей организации. Предполагается, что заказчик передал исполнителю преступления двуствольное охотничье ружье и 49 патронов. Однако убийца передумал и решил сообщить о планах правоохранительным органам, пишет Pravda.Ru
В результате суд вынес приговор замдиректора похоронной организации в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима, а также наложил штраф в размере 50 тысяч рублей. Отмечается, что данный приговор еще не вступил в законную силу.