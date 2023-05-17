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Замдиректора ритуальной организации в Озерске осужден за заказ убийства конкурента

17 мая 2023, 08:56
В Озёрске Челябинской области замдиректора организации, предоставляющей ритуальные услуги, был обвинен в попытке заказа убийства конкурента за 100 тысяч рублей.

По данным издания, мужчина нанял наемного убийцу, чтобы тот устранил сотрудника конкурирующей организации. Предполагается, что заказчик передал исполнителю преступления двуствольное охотничье ружье и 49 патронов. Однако убийца передумал и решил сообщить о планах правоохранительным органам, пишет Pravda.Ru

В результате суд вынес приговор замдиректора похоронной организации в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима, а также наложил штраф в размере 50 тысяч рублей. Отмечается, что данный приговор еще не вступил в законную силу.

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