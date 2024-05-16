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Ритуальные услуги

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УФАС выдало омскому «Комбинату специальных услуг» предупреждение за нарушение закона
16 мая, 10:27
Подбирают участок. Строительство крематория в Омске вновь «встало на паузу»
11 февраля, 03:42
2023
Приворот на любимого. За магический обряд омичка отдала гадалке-мошеннице 886 000 руб
26 сентября 2023, 09:16
2022
Загробный беспредел. Работник ритуального салона похитил около миллиона рублей
Омич скрывал часть заключенных договоров от своего начальника, а деньги забирал себе. Таким образом, он похитил 800 тыс рублей.
2 декабря 2022, 10:00

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