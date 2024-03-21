Ударил минимум 25 раз. Омича отправили на 8 лет в тюрьму за убийство своей матери

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:07
Тевризский районный суд Омской области вынес приговор 37-летнему жителю деревни Кускуны. Он признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ.
Выяснилось, что в сентябре прошлого года обвиняемый устроил застолье вместе со своей матерью и ее знакомой. После обильного употребления алкоголя между родственниками возник конфликт, в ходе которого мужчина не менее 25 раз ударил свою мать. В итоге женщина скончалась в больнице от полученных травм.
Однако мужчина не признает свою вину, настаивая на том, что его мать получила тяжелые травмы, когда упала из-за алкогольного опьянения. Он также отверг изобличающие показания свидетеля, считая их клеветой.
С учетом позиции гособвинителя суд назначил обвиняемому 8 лет тюремного заключения и год ограничения свободы. Обжалование приговора не принято. Приговор по делу еще не вступил в законную силу.