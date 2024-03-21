Ударил минимум 25 раз. Омича отправили на 8 лет в тюрьму за убийство своей матери

Выяснилось, что в сентябре прошлого года обвиняемый устроил застолье вместе со своей матерью и ее знакомой. После обильного употребления алкоголя между родственниками возник конфликт, в ходе которого мужчина не менее 25 раз ударил свою мать. В итоге женщина скончалась в больнице от полученных травм.