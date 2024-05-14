Жена прокурора Усть-Ишима пожаловалась на хейт из-за поста о пострадавших от паводка

Супруга прокурора Усть-Ишима Ирина Кузюкова разместила в своих соцсетях пост, в котором выразила неодобрение в адрес местных жителей. Причиной ее возмущения стало то, что люди собирают подписи под петицией, в которой обвиняют местную власть в бездействии и халатности.