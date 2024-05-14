Жена прокурора Усть-Ишима пожаловалась на хейт из-за поста о пострадавших от паводка

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Updated Сегодня, 05:50
Супруга прокурора Усть-Ишима Ирина Кузюкова разместила в своих соцсетях пост, в котором выразила неодобрение в адрес местных жителей. Причиной ее возмущения стало то, что люди собирают подписи под петицией, в которой обвиняют местную власть в бездействии и халатности.
Местные жители, которые сейчас страдают от последствий паводка, бурно отреагировали на эти слова. Например, Кузюкова использовала в своем тексте эмодзи с изображением крысы и заявила, что на месте главы района она бы уволила авторов петиции «чтобы язык и мозг работали сообща».
После публикации этого поста она столкнулась с угрозами и негативными комментариями в свой адрес, сообщает портал НГС55. По мнению Кузюковой, публикация обесценила в глазах жителей Усть-Ишима все ее достижения: волонтерскую деятельность, создание маскировочных сетей и награду, полученную за содействие специальной военной операции.
Ранее Город55 рассказывал о скандале из-за паводка в Усть-Ишимском районе, который устроил чиновник из облправительства Степан Огорелков. Он резко высказался в своих соцсетях о петиции: «Клоуны, вместо того чтобы петиции подписывать, берите лопаты и вперед дамбы строить».
Напомним, что на сегодняшний день уровень воды в Иртыше у села Усть-Ишим достиг 926 сантиметров (за сутки он поднялся на 15 сантиметров). Из-за сильного паводка местных жителей эвакуируют в соседние районы, где ситуация с паводком менее опасна.