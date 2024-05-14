Шелест призвал омичей помогать продовольствием пострадавшим от затопления землякам

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Мэр Омска Сергей Шелест призвал горожан помочь жителям Усть-Ишима, которые были вынуждены покинуть затопленные дома и поселиться в пунктах временного размещения. Градоначальник уверен, что в такое большое дело важен вклад каждого.
«Уважаемые омичи, напоминаю, что все вместе мы можем здорово помочь нашим землякам из районов области, оказавшихся в плену водной стихии. И спасибо тем, кто с первого дня вносит свою лепту в большое общее дело. Сейчас вместе с коллегами из регионального правительства и однопартийцами по „Единой России“ формируем новый груз. Каждый, кто сейчас читает этот пост, может присоединиться», — написал Шелест в своем телеграм-канале.
Некоторые посылки уже доставили в ПВР, в помощь пострадавшим от подтопления омичи отправляли бутилированную воду, тушенку, макароны, сгущенное молоко, чай, подушки, одеяла и многое другое.
Передать посылку можно в городском Центре социальной поддержки населения, который находится на проспекте Мира, 35б (телефон — 8 (3812) 22-18-30), а также на улице Богдана Хмельницкого, 132 (телефон — 8 (3812) 36-48-23).