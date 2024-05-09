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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Андрей Мишуров

Стало известно о возможном уходе вратаря Мишурова из «Авангарда»

9 мая 2024, 14:26
Фото: ХК Авангард
Андрей Мишуров
По предварительным данным, голкипер отправится в дальневосточный «Адмирал».

Голкипер омского «Авангарда» Андрей Мишуров может отправиться в дальневосточный «Адмирал». Об этом сегодня, 9 мая, сообщил экс-тренер команды «ястребов» Боб Хартли на своей странице ВКонтакте.

«Андрей Мишуров едет к своему старому другу Василию Демченко», — написал Хартли.
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Скриншот
Фото: ВКонтакте

22-летний голкипер Мишуров провел в «Авангарде» 4 сезона, однако на лед выходил не часто — в общей сложности 42 раза. Вратарь в среднем за матч пропускал 5,46 шайб.

Отметим, что в хоккейном клубе неоднократно заявляли о том, что страница Боба Хартли в социальных сетях фейковая. Однако инсайды от экс-тренера позднее подтверждались официально.

Ранее Город55 сообщал, что «ястребы» заключили контракт в вратарем Михаилом Бердином, который раньше выступал за «Сочи».

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#Евгений Игишев#Спорт#Авангард#Сочи#Контракт
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