Стало известно о возможном уходе вратаря Мишурова из «Авангарда»

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Голкипер омского «Авангарда» Андрей Мишуров может отправиться в дальневосточный «Адмирал». Об этом сегодня, 9 мая, сообщил экс-тренер команды «ястребов» Боб Хартли на своей странице ВКонтакте.
«Андрей Мишуров едет к своему старому другу Василию Демченко», — написал Хартли.
22-летний голкипер Мишуров провел в «Авангарде» 4 сезона, однако на лед выходил не часто — в общей сложности 42 раза. Вратарь в среднем за матч пропускал 5,46 шайб.
Отметим, что в хоккейном клубе неоднократно заявляли о том, что страница Боба Хартли в социальных сетях фейковая. Однако инсайды от экс-тренера позднее подтверждались официально.
Ранее Город55 сообщал, что «ястребы» заключили контракт в вратарем Михаилом Бердином, который раньше выступал за «Сочи».