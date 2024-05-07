Почему хоккеисты омского «Авангарда» не сыграли за сборную России

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
В российскую сборную подавал заявку защитник «Авангарда» Михаил Гуляев. Омские болельщики очень ждали его появления на матче, но молодой «ястреб» не вышел на лед. Ситуацию прокомментировал главный тренер сборной России Роман Ротенберг.
По его информации, Михаил Гуляев участвовал в «Кубке Будущего». Играя за молодежную сборную, спортсмен получил травму, из-за которой участие в матче с Белоруссией стало невозможным.
«Так бы он играл, абсолютно точно был бы в составе», — заявил Ротенберг.
Вместо него могли отправиться на крупный матч в составе сборной страны капитан «Авангард» Дамир Шарипзянов или Семен Чистяков, однако не случилось и этого. Как выяснилось, они тоже получили травмы. Главный тренер сборной России отметил, что календарь в КХЛ достаточно тяжелый, очень много спортсменов были травмированы.
Добавим, что матч с Белоруссией окончился победой России. Сборная страны обыграла соперников со счетом 4:0. «Авангард» представлял лишь нападающий сборной Белоруссии Игорь Мартынов.