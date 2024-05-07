Почему хоккеисты омского «Авангарда» не сыграли за сборную России

Вместо него могли отправиться на крупный матч в составе сборной страны капитан «Авангард» Дамир Шарипзянов или Семен Чистяков, однако не случилось и этого. Как выяснилось, они тоже получили травмы. Главный тренер сборной России отметил, что календарь в КХЛ достаточно тяжелый, очень много спортсменов были травмированы.