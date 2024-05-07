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Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

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Почему хоккеисты омского «Авангарда» не сыграли за сборную России

7 мая 2024, 14:39
Фото: Город55
иллюстрация
Сборная России по хоккею поучаствовала в матче с командой Белоруссии. Планировалось, что в числе игроков российской команды будут спортсмены омского хоккейного клуба «Авангард». Однако игра прошла без них. Почему так получилось — в материале Города55.

В российскую сборную подавал заявку защитник «Авангарда» Михаил Гуляев. Омские болельщики очень ждали его появления на матче, но молодой «ястреб» не вышел на лед. Ситуацию прокомментировал главный тренер сборной России Роман Ротенберг.

По его информации, Михаил Гуляев участвовал в «Кубке Будущего». Играя за молодежную сборную, спортсмен получил травму, из-за которой участие в матче с Белоруссией стало невозможным.

«Так бы он играл, абсолютно точно был бы в составе», — заявил Ротенберг.

Вместо него могли отправиться на крупный матч в составе сборной страны капитан «Авангард» Дамир Шарипзянов или Семен Чистяков, однако не случилось и этого. Как выяснилось, они тоже получили травмы. Главный тренер сборной России отметил, что календарь в КХЛ достаточно тяжелый, очень много спортсменов были травмированы.

Добавим, что матч с Белоруссией окончился победой России. Сборная страны обыграла соперников со счетом 4:0. «Авангард» представлял лишь нападающий сборной Белоруссии Игорь Мартынов.

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#Алина Ясинская#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Россия#Новости#Омский авангард
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