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Иллюстрация

Фото полярного сияния в Омской области опубликовали BBC

13 мая 2024, 14:37
Фото: 1MI
Иллюстрация

BBC опубликовали фото полярного сияния в Омской области

Снимок, который опубликовал в своих соцсетях известный британский телеканал, был сделан в Таре.

Известный британский телеканал BBC News опубликовал фото полярного сияния в Омской области на своих страницах в социальных сетях, сообщает «Омск путеводитель». Снимок был сделан в Таре, на фотографии виден деревянный тарский кремль.

В подборку также попали фотографии явления из других стран — Британии, США, Канады, Португалии, Швейцарии и Нидерландов.

Напомним, что жители Омской области видели полярное сияние в ночь с 11 на 12 мая

Фото: BBC News
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