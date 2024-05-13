Фото полярного сияния в Омской области опубликовали BBC

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Известный британский телеканал BBC News опубликовал фото полярного сияния в Омской области на своих страницах в социальных сетях, сообщает «Омск путеводитель». Снимок был сделан в Таре, на фотографии виден деревянный тарский кремль.
В подборку также попали фотографии явления из других стран — Британии, США, Канады, Португалии, Швейцарии и Нидерландов.
Напомним, что жители Омской области видели полярное сияние в ночь с 11 на 12 мая