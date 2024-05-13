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Иллюстрация

Деньги в никуда? На улице Омской разметку нанесли на срезанный асфальт

13 мая 2024, 09:46
Фото: 1MI
Иллюстрация

На улице Омской новую разметку нанесли на срезанный асфальт

Омичи возмутились, что после снятия асфальта на улице Омской нанесли разметку пешеходного перехода. В мэрии Городу55 объяснили, почему так произошло.

Пост с фотографиями появился в паблике «Омск Live». Водитель, сделавший фото, решил, что разметку на срезанный асфальт на Омской кто-то нанес без согласования.

«Через некоторое время улицу Омскую закатают новым асфальтом, а пешеходники придется снова красить. Сколько еще будут списываться деньги в никуда?» — поинтересовался омич.
Фото: Скриншот паблика «Омск Live»

В пресс-службе мэрии Городу55 пояснили, что разметка на дороге по улице Омская появилась в целях безопасности.

«Дорожная разметка наносится прежде всего для обеспечения безопасности дорожного движения. На этом пешеходном переходе отсутствуют другие регуляторы движения кроме разметки и дорожных знаков. Для обеспечения безопасности пешеходов была нанесена разметка», — рассказали в администрации.

Как и предполагал омич, после укладки основного слоя асфальта на этой дороге в Центральном округе, разметку нанесут повторно.

Подрядчики найдены. На новую разметку и модернизацию омского метромоста уйдет 6 млн
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#Юлия Истомина#Общество#Дороги#Омск#Мэрия#Мэрия Омска#Пешеходный переход#Новости#Дорожная разметка
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