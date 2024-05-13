Деньги в никуда? На улице Омской разметку нанесли на срезанный асфальт

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Пост с фотографиями появился в паблике «Омск Live». Водитель, сделавший фото, решил, что разметку на срезанный асфальт на Омской кто-то нанес без согласования.
«Через некоторое время улицу Омскую закатают новым асфальтом, а пешеходники придется снова красить. Сколько еще будут списываться деньги в никуда?» — поинтересовался омич.
В пресс-службе мэрии Городу55 пояснили, что разметка на дороге по улице Омская появилась в целях безопасности.
«Дорожная разметка наносится прежде всего для обеспечения безопасности дорожного движения. На этом пешеходном переходе отсутствуют другие регуляторы движения кроме разметки и дорожных знаков. Для обеспечения безопасности пешеходов была нанесена разметка», — рассказали в администрации.
Как и предполагал омич, после укладки основного слоя асфальта на этой дороге в Центральном округе, разметку нанесут повторно.