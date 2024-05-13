Число погибших при обрушении подъезда многоэтажки в Белгороде увеличилось до 13

Более десяти человек были спасены из-под завалов живыми. Еще 20 жителей Белгорода получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы после того, как в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд десятиэтажного дома в Белгороде. Поступают сообщения об обнаружении тел погибших под завалами.