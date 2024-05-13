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место происшествия

Число погибших при обрушении подъезда многоэтажки в Белгороде увеличилось до 13

13 мая 2024, 02:41
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
место происшествия
Число погибших в результате обрушения подъезда в Белгороде на улице Щорса увеличилось до 13, в том числе двое детей. Более десяти человек были спасены из-под завалов живыми, еще 20 жителей Белгорода получили травмы различной степени тяжести.

По последней информации, предоставленной «Бел.ru», число погибших в результате обрушения подъезда дома на улице Щорса в Белгороде увеличилось до 13. Среди погибших также были обнаружены тела двух детей.

Более десяти человек были спасены из-под завалов живыми. Еще 20 жителей Белгорода получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы после того, как в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд десятиэтажного дома в Белгороде. Поступают сообщения об обнаружении тел погибших под завалами.

Ранее Город55 сообщал, что утром 12 мая Вооруженные силы Украины нанесли удар по Белгороду. Были выпущены шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Фрагменты одной из «Точек-У» повредили дом.

Сложились 10 этажей. В Белгороде обрушился подъезд жилого дома
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