В Омскую область приедут 100 детей из обстреливаемых районов Белгородской области

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
В Омскую область прибудут 100 детей из районов Белгородской области, которые подвергаются обстрелам. Об этом сегодня сообщил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале. Такое решение было принято совместно с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.
«В ближайшее время к нам в Омскую область приедут дети из обстреливаемых районов Белгородской области. Поручил организовать для ребят образовательную и познавательную программу, чтобы им надолго запомнилась поездка в наш гостеприимный край», — написал Виталий Хоценко.
Также Хоценко рассказал, что уже в ближайшие дни будет составлен план пребывания детей в Омске и их встречи. Встречать и заботиться о прибывших детях будет министерство образования и Минспорта.