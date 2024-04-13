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иллюстрация

В Омскую область приедут 100 детей из обстреливаемых районов Белгородской области

13 апреля 2024, 06:58
Фото: Город55
иллюстрация
Хоценко и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков решили отправить 100 детей из районов, которые подвергаются обстрелам, в Омск. Ответственность за прибывших детей будут нести министерство образования и министерство спорта.

В Омскую область прибудут 100 детей из районов Белгородской области, которые подвергаются обстрелам. Об этом сегодня сообщил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале. Такое решение было принято совместно с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.

«В ближайшее время к нам в Омскую область приедут дети из обстреливаемых районов Белгородской области. Поручил организовать для ребят образовательную и познавательную программу, чтобы им надолго запомнилась поездка в наш гостеприимный край», — написал Виталий Хоценко.

Также Хоценко рассказал, что уже в ближайшие дни будет составлен план пребывания детей в Омске и их встречи. Встречать и заботиться о прибывших детях будет министерство образования и Минспорта.

По договоренности. В Омскую область приедут дети из Белгорода
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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Министерство образования#Россия#Дети#Поездка#Белгородская область#Виталий Хоценко#Встреча
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