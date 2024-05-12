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Скриншот видео

Сложились 10 этажей. В Белгороде обрушился подъезд жилого дома

12 мая 2024, 10:06
Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»
Скриншот видео
Подъезд жилой «десятиэтажки» в Белгороде обвалился после прямого попадания снаряда. Под завалами остаются люди.

По информации сетевого издания «Бел.ru», в районе Харьковской горы произошло обрушение 10 этажей одного подъезда в жилом доме — причиной страшного события стало попадание снаряда при обстреле со стороны Украины (по информации Минобороны, дом повредили обломки ракеты «Точка-У», сбитой при обстреле).

Глава Белгородской области, Вячеслав Гладков, выехал на место событий, пообещав сообщить все подробности позже.

Обрушившийся подъезд
Видео: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

По официальным данным МЧС России, в 15:33 из-под завалов удалось извлечь 12 человек, среди них двое детей. Спустя 13 минут произошло повторное обрушение — остаточные конструкции крыши рухнули на спасателей и добровольцев, помогавших разбирать завалы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». По поручению главы ведомства, Александра Бастрыкина, в Белгород уже направили криминалистов и офицеров СК РФ. Количество погибших неизвестно.

Напомним, ранее Город55 сообщал о том, что в Омскую область направят детей из Белгорода — по словам Вячеслава Гладкова, договоренность между губернаторами была достигнута в личном порядке.

По договоренности. В Омскую область приедут дети из Белгорода
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#Илья Скобин#Происшествия#Видео#Следственный комитет#Уголовное дело#Украина#Новости#Добровольцы#Терроризм#Спасатели#Снаряд#Обрушение#Белгород#Подъезд#Жилой дом#МЧС России
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