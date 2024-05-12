Сложились 10 этажей. В Белгороде обрушился подъезд жилого дома

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
По информации сетевого издания «Бел.ru», в районе Харьковской горы произошло обрушение 10 этажей одного подъезда в жилом доме — причиной страшного события стало попадание снаряда при обстреле со стороны Украины (по информации Минобороны, дом повредили обломки ракеты «Точка-У», сбитой при обстреле).
Глава Белгородской области, Вячеслав Гладков, выехал на место событий, пообещав сообщить все подробности позже.
По официальным данным МЧС России, в 15:33 из-под завалов удалось извлечь 12 человек, среди них двое детей. Спустя 13 минут произошло повторное обрушение — остаточные конструкции крыши рухнули на спасателей и добровольцев, помогавших разбирать завалы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». По поручению главы ведомства, Александра Бастрыкина, в Белгород уже направили криминалистов и офицеров СК РФ. Количество погибших неизвестно.
Напомним, ранее Город55 сообщал о том, что в Омскую область направят детей из Белгорода — по словам Вячеслава Гладкова, договоренность между губернаторами была достигнута в личном порядке.