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Белгородская область

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Омская область оказалась среди регионов с наибольшим оттоком населения
Росстат представил свежие данные о миграционных процессах в России.
28 ноября, 06:00
Минобороны РФ: за минувшую ночь над регионами было сбито больше 150 БПЛА
1 сентября, 06:50
Опустились на 9 место. С начала года Омскую область покинуло почти 1,5 тысячи человек
8 июля, 08:36
В Омскую область приедут 100 детей из обстреливаемых районов Белгородской области
13 апреля, 06:58
2022
Работников приграничных территорий советуют перевести на «удаленку»
Рекомендации озвучили в Белгородской области.
22 октября 2022, 08:03

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