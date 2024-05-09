Президент России возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в честь 79-й годовщины Победы. Вместе с Владимиром Путиным в церемонии сегодня, 9 мая, участвовали главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.