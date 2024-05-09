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Президент России возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

9 мая 2024, 09:53
Фото: 1MI
Иллюстрация
Вместе с Владимиром Путиным в церемонии участвовали главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

Президент России возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в честь 79-й годовщины Победы. Вместе с Владимиром Путиным в церемонии сегодня, 9 мая, участвовали главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

Лидеры государств по традиции прошли через Красную площадь в Александровский сад. Президенты возложили цветочную гирлянду из темно-красных роз, перевитую георгиевской лентой к Вечному огню.

Памятная акция прошла сегодня и в Омске. В Парке Победы жители города возложили цветы к мемориалам.

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#Евгений Игишев#Общество#Казахстан#Александр Лукашенко#Киргизия#Белоруссия#Куба#Вечный огонь#Таджикистан#Узбекистан
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