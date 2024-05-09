Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
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Updated Сегодня, 09:55
Президент России возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в честь 79-й годовщины Победы. Вместе с Владимиром Путиным в церемонии сегодня, 9 мая, участвовали главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.
Лидеры государств по традиции прошли через Красную площадь в Александровский сад. Президенты возложили цветочную гирлянду из темно-красных роз, перевитую георгиевской лентой к Вечному огню.
Памятная акция прошла сегодня и в Омске. В Парке Победы жители города возложили цветы к мемориалам.