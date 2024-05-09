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Киргизия

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Президент России возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
9 мая, 09:53
Праздник 23 февраля: история и традиции Дня защитника Отечества
20 февраля, 08:01
2023
В Омске поймали уроженцев Киргизии, распространявших метадон
27 ноября 2023, 19:04
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко встретил делегацию из Киргизии
27 июля 2023, 11:09
С ужином на теплоходе. В Омске потратят 937 тысяч рублей на вип-прием иностранцев
24 июля 2023, 09:16
Застрявшие в Казахстане, опасное масло в больницах, «Любинский. ART». Воскресный Омск
9 июля 2023, 14:37
На этой неделе из Омска запустят автобусы в Киргизию
Билет до Бишкека будет стоить 6,6 тысяч рублей в одну сторону. На два ближайших рейса мест уже не осталось.
3 июля 2023, 10:02
В Киргизию за 6 тысяч рублей. Из Омска возобновят автобусный рейс в Бишкек
8 июня 2023, 07:35
В Омске до середины июля отменили единственный рейс в Киргизию
Авиарейсы возобновятся 18 июля и продлятся до 24 октября.
31 мая 2023, 10:32
Из Ошской области в Омскую область. В регионе появится киргизский торговый дом
Соглашение увеличит импорт фруктов из Киргизии в Омскую область.
19 апреля 2023, 09:29

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