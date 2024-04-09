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Омичам напомнили, как правильно выбрасывать мусор после субботника

Омичам напомнили, как правильно выбрасывать мусор после субботника

9 апреля 2024, 09:12
Фото: 1MI
Перед весенним месячником уборки горожанам напомнили, как избежать образования свалок.

С завтрашнего дня, 10 апреля, в Омске начинаются средники, которые проведут предприятия и организации города на прилегающих территориях. В мэрии отметили, что во дворах многоквартирных домов порядок должна наводить управляющая организация.

После субботников собранные отходы в мешках нужно складировать около контейнерных площадок. А вот выносить их в проезды или выставлять к дороге запрещено. Хозяйствующие субъекты самостоятельно организуют вывоз собранного мусора, выставлять мешки с отходами к дороге или выбрасывать их на территории общего пользования или санплощадки во дворах и в частном секторе они не имеют права. Запрет касается, в том числе, недобросовестных автосервисов, предпринимателей, продающих плодоовощную продукцию и строительные материалы.

Прочищать территории общего пользования, полосы отводы дорог будут службы учреждений «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» и «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства».

В мэрии отметили, что большую помощь с вывозом отходов муниципалитету оказывает региональный оператор ООО «Магнит». Для всех вопросов в части утилизации твердых коммунальных отходов регоператор организовал горячую линию: 35-25-25 и 8 962 054 85 53.

Также полезная информация по видам отходов и способам их утилизации представлена в карточках:

Фото: Мэрия Омска
#Общество#Омск#Новости#Ольга Акамова
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