Омичам напомнили, как правильно выбрасывать мусор после субботника

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
С завтрашнего дня, 10 апреля, в Омске начинаются средники, которые проведут предприятия и организации города на прилегающих территориях. В мэрии отметили, что во дворах многоквартирных домов порядок должна наводить управляющая организация.
После субботников собранные отходы в мешках нужно складировать около контейнерных площадок. А вот выносить их в проезды или выставлять к дороге запрещено. Хозяйствующие субъекты самостоятельно организуют вывоз собранного мусора, выставлять мешки с отходами к дороге или выбрасывать их на территории общего пользования или санплощадки во дворах и в частном секторе они не имеют права. Запрет касается, в том числе, недобросовестных автосервисов, предпринимателей, продающих плодоовощную продукцию и строительные материалы.
Прочищать территории общего пользования, полосы отводы дорог будут службы учреждений «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» и «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства».
В мэрии отметили, что большую помощь с вывозом отходов муниципалитету оказывает региональный оператор ООО «Магнит». Для всех вопросов в части утилизации твердых коммунальных отходов регоператор организовал горячую линию: 35-25-25 и 8 962 054 85 53.
Также полезная информация по видам отходов и способам их утилизации представлена в карточках: