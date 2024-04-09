Омичам напомнили, как правильно выбрасывать мусор после субботника

После субботников собранные отходы в мешках нужно складировать около контейнерных площадок. А вот выносить их в проезды или выставлять к дороге запрещено. Хозяйствующие субъекты самостоятельно организуют вывоз собранного мусора, выставлять мешки с отходами к дороге или выбрасывать их на территории общего пользования или санплощадки во дворах и в частном секторе они не имеют права. Запрет касается, в том числе, недобросовестных автосервисов, предпринимателей, продающих плодоовощную продукцию и строительные материалы.