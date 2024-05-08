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Posted Сегодня, 06:51

Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

иллюстрация

Электронные удостоверения «СВОи» для ветеранов боевых действий стали еще удобнее

8 мая 2024, 06:51
Фото: Город55
иллюстрация
Ветераны боевых действий используют электронные удостоверения «СВОи». Их разработали специалисты ПСБ. Стало известно, что теперь в этом сервисе можно ежемесячно получать выплаты от банка за операции по карте.

В пресс-центре ПСБ рассказали, что максимальный размер выплаты составит 6 тыс рублей. Ветераны с помощью электронного удостоверения могут не только оплачивать товары и услуги, но и снимать наличные без комиссии. Также есть возможность быстро переводить средства близким, получать пенсии и социальные выплаты.

Новая акция подразумевает, что военнослужащие и участники боевых действий будут получать дополнительную выгоду по карте «СВОи».

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#Алина Ясинская#Общество#Россия#Новости#Спецоперация#Сво#Поддержка ветеранов сво#Участник СВО#Помощь участникам СВО#Поддержка сво
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