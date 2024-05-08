Электронные удостоверения «СВОи» для ветеранов боевых действий стали еще удобнее

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
В пресс-центре ПСБ рассказали, что максимальный размер выплаты составит 6 тыс рублей. Ветераны с помощью электронного удостоверения могут не только оплачивать товары и услуги, но и снимать наличные без комиссии. Также есть возможность быстро переводить средства близким, получать пенсии и социальные выплаты.
Новая акция подразумевает, что военнослужащие и участники боевых действий будут получать дополнительную выгоду по карте «СВОи».