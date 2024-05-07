Названы предварительные сроки окончания СВО

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Если анализировать речи Путина и Зеленского, можно сделать вывод, что политические лидеры не собираются уступать. Президент России готов быстрее завершить спецоперацию, но только в том случае, если победа будет за его страной. Зеленский в свою очередь ссылается на западных политиков, когда разговор касается о возможном окончании СВО. По всей видимости, с той стороны речи о разрешении конфликта пока не идет.
Напротив западные и европейские лидеры, поддерживающие Украину, говорят о снабжении армии Зеленского оружием, техникой и деньгами. США оказывает давление на партнеров, однако Европа, по всей видимости, уже не хочет столько вкладываться в это дело.
Западные политики изначально говорили о безоговорочной победе Киева. Теперь же, как пишет издание Politico, противник сосредоточился на том, чтобы обеспечить Украине наиболее выгодное положение при предстоящих мирных переговорах. Есть большая вероятность, что территорию передадут Российской Федерации.
Российские политики и чиновники тем временем утверждают, что РФ будет продолжать двигаться вглубь Украины, пока не произойдет смена власти и присоединение новых территорий. Например, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что спецоперация будет идти еще в этом году.
Политический консультант Руслан Андреев также отмечает, что завершения СВО в ближайшее время ждать не стоит. По его мнению, этому мешает снабжение украинских войск западными партнерами.
Одновременно с этим депутат Госдумы Александр Хинштейн без особых пояснений считает, что конфликт закончится в 2024 году. Того же мнения придерживается глава Чечни Рамзан Кадыров. Он уверен, что военный конфликт завершится в июне или июле.
Тамара Глоба прогнозирует, что спецоперацию закроют в этом году. Несмотря на високосный год мир между двумя государствами вполне возможен. Ее коллега Константин Дараган придерживается мнения, что конфликт пойдет на спад к 2028 году. Звезды говорят ему, что российская политика в 2024 году станет еще более жесткой. Украину по итогу разделят на три части. Одна из них будет принадлежать России, другая — Западу, а из третьей части создадут новое государство.
Бывший член комиссии ООН по разоружению и экс-советник генсека ООН Игорь Никулин считает, что Россия по закону может применять ядерное оружие в этом военном конфликте. Это будет в том случае, если Украина попытается захватить любой из городов нашей страны. Речь идет и про Новороссию — Херсон, Донецк, Луганск.
Буквально вчера представители Минобороны РФ заявили об организации специальных учений. В России будут отрабатывать применение нестратегического ядерного оружия (НСЯО) и тактического ядерного оружия (ТЯО). Участниками станут ракетные соединения Южного военного округа, авиация и Военно-морской флот.