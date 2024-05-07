Названы предварительные сроки окончания СВО

Тамара Глоба прогнозирует, что спецоперацию закроют в этом году. Несмотря на високосный год мир между двумя государствами вполне возможен. Ее коллега Константин Дараган придерживается мнения, что конфликт пойдет на спад к 2028 году. Звезды говорят ему, что российская политика в 2024 году станет еще более жесткой. Украину по итогу разделят на три части. Одна из них будет принадлежать России, другая — Западу, а из третьей части создадут новое государство.