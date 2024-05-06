В Омской области и еще 10 регионах России одновременно зажгут Вечный огонь

Сегодня, 6 мая, в Омской области и еще 10 регионах России в рамках акции «Храним огонь Победы» одновременно зажгут Вечный огонь. Огни будут зажжены в режиме постоянного горения на 22 мемориальных комплексах, четыре из них расположены в Омском, Шербакульском, Оконешниковском и Павлогорадском районах.