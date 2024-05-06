В Омской области и еще 10 регионах России одновременно зажгут Вечный огонь

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
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Сегодня, 6 мая, в Омской области и еще 10 регионах России в рамках акции «Храним огонь Победы» одновременно зажгут Вечный огонь. Огни будут зажжены в режиме постоянного горения на 22 мемориальных комплексах, четыре из них расположены в Омском, Шербакульском, Оконешниковском и Павлогорадском районах.
Помимо Омской области, к сетевому газу подключат объекты в Псковской, Новгородской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Смоленской и Челябинской областях, а также в Карачаево-Черкесской Республике, Краснодарском и Ставропольском краях.
Основное мероприятие пройдет в Псковской области, в городе Остров, прямая трансляция доступна по ссылке.