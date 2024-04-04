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Парад на 9 мая в 2023 году

В Омске на Соборной площади в честь 9 мая состоится парад Победы

4 апреля 2024, 08:52
Фото: Город55
Парад на 9 мая в 2023 году
Помимо Омска, в 2024 году парады по планам пройдут еще в 27 городах России.

В этом году в Омске пройдет парад Победы. Место для торжественного построения войск Омского гарнизона 9 мая осталось традиционным — Соборная площадь. Об этом сегодня сообщил министр региональной безопасности Омской области Алексей Кубиц.

По информации руководителя ведомства, планируется, что парады состоятся только в 28 российских городах. Его участниками станут более 50 тысяч военных и около тысячи единиц техники. Проведение празднования 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне обсудили на заседании межведомственной рабочей группы в облправительстве.

Добавим, что по праздничному фейерверку в честь Дня Победы решение в Омске пока не принято. Но к 9 мая город будет украшен тематическими баннерными панно и флагами. Сейчас ищут подрядчика, который изготовит, установит и после праздника демонтирует элементы оформления.

Панно и флаги. На украшение Омска к 9 мая готовы потратить 1,2 млн рублей
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#Общество#Омск#Праздники#День Победы#Новости#Парад#9 мая#Соборная площадь#Алексей Кубиц#Юлия Истомина#Парад Победы
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