В Омске на Соборной площади в честь 9 мая состоится парад Победы

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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В этом году в Омске пройдет парад Победы. Место для торжественного построения войск Омского гарнизона 9 мая осталось традиционным — Соборная площадь. Об этом сегодня сообщил министр региональной безопасности Омской области Алексей Кубиц.
По информации руководителя ведомства, планируется, что парады состоятся только в 28 российских городах. Его участниками станут более 50 тысяч военных и около тысячи единиц техники. Проведение празднования 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне обсудили на заседании межведомственной рабочей группы в облправительстве.
Добавим, что по праздничному фейерверку в честь Дня Победы решение в Омске пока не принято. Но к 9 мая город будет украшен тематическими баннерными панно и флагами. Сейчас ищут подрядчика, который изготовит, установит и после праздника демонтирует элементы оформления.