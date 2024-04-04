В Омске на Соборной площади в честь 9 мая состоится парад Победы

Добавим, что по праздничному фейерверку в честь Дня Победы решение в Омске пока не принято. Но к 9 мая город будет украшен тематическими баннерными панно и флагами. Сейчас ищут подрядчика, который изготовит, установит и после праздника демонтирует элементы оформления.