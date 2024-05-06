Год бездействия. Жители омского села Красная Горка рискуют остаться без воды

Прокуратура не нашла нарушений в тарифе на подвоз питьевой воды, но в утвержденном приказе Региональной энергетической комиссии Омской области не учли доходы и расходы на деятельность в селе Красная Горка. Этот факт стал причиной того, что прокуратура направила представление руководителю МУП «СКБУ».