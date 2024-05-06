Год бездействия. Жители омского села Красная Горка рискуют остаться без воды

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
Сегодня в своем телеграм-канале Оксана Фадина рассказала, как обстоят дела с водоколонкой в селе Красная горка Омского района.
Так, в марте прошлого года в селе прошло собрание жителей, на котором обсуждался вопрос использования водоразборных колонок. Было решено модернизировать колонки и установить электронные устройства доступа. Расходы на модернизацию планировалось покрыть за счет местного бюджета.
Однако на данный момент модернизация не была проведена. Фадина отметила, что нужно продолжить сотрудничество с администрацией района в этом вопросе.
Также стало известно, что при расчете тарифа на техническую воду не были учтены данные о доходах и расходах компании, которая предоставляет коммунальные услуги.
Прокуратура не нашла нарушений в тарифе на подвоз питьевой воды, но в утвержденном приказе Региональной энергетической комиссии Омской области не учли доходы и расходы на деятельность в селе Красная Горка. Этот факт стал причиной того, что прокуратура направила представление руководителю МУП «СКБУ».
Отметим, что этим летом планируется установить новую локальную станцию очистки воды у скважины в селе Красная Горка. Это позволит обеспечить население более качественной холодной водой.
«В то же время требуется строительство 3-й скважины. Продолжение следует…», — написала Оксана Фадина.