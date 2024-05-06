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Posted Сегодня, 04:42

Published Сегодня, 04:42

Modified Сегодня, 04:58

Updated Сегодня, 04:58

иллюстрация

Год бездействия. Жители омского села Красная Горка рискуют остаться без воды

6 мая 2024, 04:42
Фото: Город55
иллюстрация

Стало известно, как обстоят дела с водоколонкой в омском селе Красная Горка

По словам Оксаны Фадиной, летом в селе Красная Горка планируется установить новую локальную станцию очистки воды у скважины. Это позволит обеспечить жителей более качественной холодной водой.

Сегодня в своем телеграм-канале Оксана Фадина рассказала, как обстоят дела с водоколонкой в селе Красная горка Омского района.

Так, в марте прошлого года в селе прошло собрание жителей, на котором обсуждался вопрос использования водоразборных колонок. Было решено модернизировать колонки и установить электронные устройства доступа. Расходы на модернизацию планировалось покрыть за счет местного бюджета.

Однако на данный момент модернизация не была проведена. Фадина отметила, что нужно продолжить сотрудничество с администрацией района в этом вопросе.

Также стало известно, что при расчете тарифа на техническую воду не были учтены данные о доходах и расходах компании, которая предоставляет коммунальные услуги.

Прокуратура не нашла нарушений в тарифе на подвоз питьевой воды, но в утвержденном приказе Региональной энергетической комиссии Омской области не учли доходы и расходы на деятельность в селе Красная Горка. Этот факт стал причиной того, что прокуратура направила представление руководителю МУП «СКБУ».

Отметим, что этим летом планируется установить новую локальную станцию очистки воды у скважины в селе Красная Горка. Это позволит обеспечить население более качественной холодной водой.

«В то же время требуется строительство 3-й скважины. Продолжение следует…», — написала Оксана Фадина.
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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура#Тарифы#Субсидии#Новости#Питьевая вода
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