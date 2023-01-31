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Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Без воды. В селе под Омском с начала зимы отключили воду

31 января 2023, 12:35
Фото: Город55

В селе Красная Горка Омской области с начала зимы отключили воду

В селе 2 месяца отсутствует вода.

Органы Следственного комитета РФ по Омской области выясняют, по каким причинам произошло отключения воды в селе Красная Горка. В селе на протяжении всей зимы не работают водоразборные колонки. А на жалобы граждан никто из должностных лиц не реагирует.

В данный момент следователи осматривают местность и опрашивают местных жителей, а также всех должностных лиц для установления причин по которым в селе отсутствует вода.

Доследственную проверку проводят по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 215.1 УК РФ, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета
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#Ксения Карагодина#Омск#Прокуратура#Отключение воды#Следственный комитет#Общество#Город#Происшествия#Жалобы#Новости#Омская область#Россия
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