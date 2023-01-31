Без воды. В селе под Омском с начала зимы отключили воду

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Органы Следственного комитета РФ по Омской области выясняют, по каким причинам произошло отключения воды в селе Красная Горка. В селе на протяжении всей зимы не работают водоразборные колонки. А на жалобы граждан никто из должностных лиц не реагирует.
В данный момент следователи осматривают местность и опрашивают местных жителей, а также всех должностных лиц для установления причин по которым в селе отсутствует вода.
Доследственную проверку проводят по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 215.1 УК РФ, сообщает пресс-служба Следственного комитета.