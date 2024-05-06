Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:33

Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:36

Updated Сегодня, 05:36

иллюстрация

Без пробок. В Омске перенастроили светофор на участке Машиностроительная — Фрезерная

6 мая 2024, 05:33
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске изменили работу светофора на перекрестке Машиностроительная — Фрезерная

Мэр Шелест сообщил, что для улучшения ситуации на улице Машиностроительной было принято решение увеличить время действия разрешающего сигнала светофора с 6 утра до 3 часов дня.

Сергей Шелест в своем телеграм-канале сообщил, что на прошлой неделе по многочисленным просьбам омичей департамент транспорта скорректировал работу светофоров на пересечении улиц Машиностроительной и Фрезерной.

На этом перекрестке наблюдается интенсивное движение автомобилей как легковых, так и грузовых. Чтобы улучшить ситуацию и повысить пропускную способность улицы Машиностроительной, было решено увеличить время действия разрешающего сигнала светофоров, когда транспорт движется от Черлакского тракта в сторону улицы Новокирпичной. Эти изменения будут действовать с 6 часов утра и до 3 часов дня.

Специалисты департамента транспорта проверили на месте результаты принятых корректировок. Для этого они измерили интенсивность движения. Проверка показала, что заторовые ситуации на этом участке дороги стали возникать реже.

В Омске с 24 марта начнут ремонтировать сложный перекресток бульвара Архитекторов
Узнать подробнее
Читайте также:
7 и 9 мая в Омске десятки автобусов поедут по измененным маршрутам. Публикуем схемы
#Общество#Происшествия#Транспорт#Дороги#Омск#Омская область#ПДД#Светофор#Новости#Дорога#Светофоры#Заторы#Черлакский тракт
Подпишитесь
Ситуация критическая. Жителей Усть-Ишимского района эвакуируют из зоны затопления
Сегодня, 03:30
Задерживают до половины рейсов. В Омске назвали самые опаздывающие авиакомпании
Сегодня, 04:57
Омич Андрей Корешков выйдет на бой против японца Ямаучи. Что известно о сопернике
Сегодня, 05:44
Это обмен энергией с трибунами: «Авангард» продлил контракт с шоуменом G-Drive Арены
Сегодня, 07:42
Капремонт нескоро. Три омских детсада и четыре школы находятся в аварийном состоянии
Сегодня, 07:29
«Будем смотреть по погоде». Отопление в Омске хотят отключить 13 мая
Сегодня, 08:06
"