Без пробок. В Омске перенастроили светофор на участке Машиностроительная — Фрезерная

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Сергей Шелест в своем телеграм-канале сообщил, что на прошлой неделе по многочисленным просьбам омичей департамент транспорта скорректировал работу светофоров на пересечении улиц Машиностроительной и Фрезерной.
На этом перекрестке наблюдается интенсивное движение автомобилей как легковых, так и грузовых. Чтобы улучшить ситуацию и повысить пропускную способность улицы Машиностроительной, было решено увеличить время действия разрешающего сигнала светофоров, когда транспорт движется от Черлакского тракта в сторону улицы Новокирпичной. Эти изменения будут действовать с 6 часов утра и до 3 часов дня.
Специалисты департамента транспорта проверили на месте результаты принятых корректировок. Для этого они измерили интенсивность движения. Проверка показала, что заторовые ситуации на этом участке дороги стали возникать реже.