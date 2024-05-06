Без пробок. В Омске перенастроили светофор на участке Машиностроительная — Фрезерная

На этом перекрестке наблюдается интенсивное движение автомобилей как легковых, так и грузовых. Чтобы улучшить ситуацию и повысить пропускную способность улицы Машиностроительной, было решено увеличить время действия разрешающего сигнала светофоров, когда транспорт движется от Черлакского тракта в сторону улицы Новокирпичной. Эти изменения будут действовать с 6 часов утра и до 3 часов дня.