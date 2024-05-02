Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Хоценко назначил Шнипко главой нового министерства

Владимир Шнипко стал главой нового омского министерства

2 мая 2024, 13:52
Фото: 1MI

Хоценко назначил Шнипко главой нового министерства

Экс-начальник министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса региона Шнипко стал министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Сегодня, 2 мая, губернатор Виталий Хоценко подписал документ, согласно которому экс-начальник министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Шнипко переходит на новую должность.

Теперь чиновник будет руководить министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйство региона. Срок назначения — один год.

Ранее Город55 писал, что экс-зампрокурора Омской области Елена Тебенькова возглавила Управление минюста в Костроме. В Омске она проработала чуть более шести лет — с сентября 2016 года по 12 декабря 2022 года.

Управление Минюста в Костроме возглавила бывший зампрокурора Омской области
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Назначение#Губернатор#Министры#Губернатор области#Новости#Назначения#Министр#Министерство#Назначение министр#Минэнерго
Подпишитесь
На омской ТЭЦ обнаружили майнинг-ферму. Рассказываем, откуда она там взялась
Сегодня, 05:03
Бывший тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец нашел новую работу
Сегодня, 04:10
Стройка затягивается. Омский долгострой на Поворотной полностью разберут лишь в июне
Сегодня, 04:30
Ураганный ветер и дожди. Омичей предупредили о надвигающемся шторме
Сегодня, 05:20
«Авангард» подписал контракт с канадцем Линденом Веем. Сколько он заработает в Омске
Сегодня, 04:39
Бизнес на мусоре. В Омске за 30 млн продают цех по переработке вторсырья
Сегодня, 08:34
"