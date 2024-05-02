Владимир Шнипко стал главой нового омского министерства

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Сегодня, 2 мая, губернатор Виталий Хоценко подписал документ, согласно которому экс-начальник министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Шнипко переходит на новую должность.
Теперь чиновник будет руководить министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйство региона. Срок назначения — один год.
Ранее Город55 писал, что экс-зампрокурора Омской области Елена Тебенькова возглавила Управление минюста в Костроме. В Омске она проработала чуть более шести лет — с сентября 2016 года по 12 декабря 2022 года.