«Газпром нефть» вошла в пятерку лучших работодателей России

Работодателей оценивали по разным секторам экономики в 16 номинациях. В финальном рейтинге оказались 277 компаний. Самыми важными критериями выбора работодателя были хорошая зарплата (82%), финансовая стабильность (74%), гарантии долгосрочной занятости (66%), рабочая атмосфера (61%), а также баланс между работой и личной жизнью (56%).