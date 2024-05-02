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«Газпром нефть» вошла в пятерку лучших работодателей России

«Газпром нефть» вошла в пятерку лучших работодателей России

2 мая 2024, 08:55
Фото: Стоян Васев
Финальный рейтинг национальной HR-премии «Талантист» включал 277 компаний.

В пятерку самых привлекательных работодателей России, согласно рейтингу национальной HR-премии «Талантист», вошла «Газпром нефть». Организаторами масштабного исследования стали президентская платформа «Россия — страна возможностей» и кадровое агентство ANCOR.

Работодателей оценивали по разным секторам экономики в 16 номинациях. В финальном рейтинге оказались 277 компаний. Самыми важными критериями выбора работодателя были хорошая зарплата (82%), финансовая стабильность (74%), гарантии долгосрочной занятости (66%), рабочая атмосфера (61%), а также баланс между работой и личной жизнью (56%).

В компании «Газпром нефть» большое внимание уделяется развитию кадрового потенциала, поддержке рационализаторской и научной деятельности. Так, каждый специалист «Газпромнефть — смазочные материалы» ежегодно принимает участие минимум в одном образовательном проекте.

«В нашей компании мы стремимся создать уникальную атмосферу, которая помогает сотрудникам раскрыть свои самые сильные компетенции и созидательные качества. Проявить и задействовать их каждый может в производственных проектах, научных конкурсах, спортивных состязаниях или благотворительных мероприятиях. Сильная корпоративная культура позволяет нам сохранять баланс между разными сферами жизни и быть эффективными в работе», — отметил гендиректор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Всего же сотрудники компании могут получить доступ к более 1000 очных программ по 40 направлениям и свыше 400 онлайн-курсам.

«Газпромнефть-СМ» поддержала международный просветительский проект «Диктант Победы»
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#Юлия Истомина#Общество#Бизнес#Работа#Омск#Рейтинг#Россия#Газпром нефть#Новости#Работодатель
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