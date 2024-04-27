«Газпромнефть-СМ» поддержала международный просветительский проект «Диктант Победы»

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Сотрудники «Газпромнефть — смазочные материалы» приняли участие в «Диктанте Победы». Это крупнейший просветительский проект, посвященный событиям Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло на 26 тысячах площадок во всех регионах России, а также в 58 странах мира.
Представители всех производственных площадок «Газпромнефть-СМ» присоединились к акции, которая направлена на сохранение исторической памяти. Участники проверили знания о событиях 1941–1945 годов, ответив на вопросы о ключевых датах и героях военного времени.
Компания на системной основе поддерживает различные просветительские инициативы, а также становится организатором собственных региональных проектов. Среди них экологические лекции и мастер-классы, образовательные мероприятия для школьников и студентов, профориентационные встречи и экскурсии для абитуриентов в Омской и Московской областях.