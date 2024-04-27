«Газпромнефть-СМ» поддержала международный просветительский проект «Диктант Победы»

Компания на системной основе поддерживает различные просветительские инициативы, а также становится организатором собственных региональных проектов. Среди них экологические лекции и мастер-классы, образовательные мероприятия для школьников и студентов, профориентационные встречи и экскурсии для абитуриентов в Омской и Московской областях.