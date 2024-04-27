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«Газпромнефть-СМ» поддержала международный просветительский проект «Диктант Победы»

«Газпромнефть-СМ» поддержала международный просветительский проект «Диктант Победы»

27 апреля 2024, 07:20
Фото: Дмитрий Верхоробин
Представители всех производственных площадок компании присоединились к акции.

Сотрудники «Газпромнефть — смазочные материалы» приняли участие в «Диктанте Победы». Это крупнейший просветительский проект, посвященный событиям Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло на 26 тысячах площадок во всех регионах России, а также в 58 странах мира.

Представители всех производственных площадок «Газпромнефть-СМ» присоединились к акции, которая направлена на сохранение исторической памяти. Участники проверили знания о событиях 1941–1945 годов, ответив на вопросы о ключевых датах и героях военного времени.

Компания на системной основе поддерживает различные просветительские инициативы, а также становится организатором собственных региональных проектов. Среди них экологические лекции и мастер-классы, образовательные мероприятия для школьников и студентов, профориентационные встречи и экскурсии для абитуриентов в Омской и Московской областях.

«Газпромнефть-СМ» развивает партнерство с предприятиями Мордовии
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Газпром нефть#Акция#Новости#Диктант Победы
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