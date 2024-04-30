Трудовые династии ОМСКЭЛЕКТРО: «Наши сотрудники — наша гордость»

Поездка в Стаханов стала ответственным решением. Долго не думал: предложили — согласился. У Вадима родился сын, и он уверен, что для его наследника такой поступок отца будет примером любви к родине и желания прийти на помощь нуждающимся. Семья тоже поддержала его выбор. Недавно, в начале апреля, он вернулся в Омск.