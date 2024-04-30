Трудовые династии ОМСКЭЛЕКТРО: «Наши сотрудники — наша гордость»

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«К 1 мая, дню Труда, мы запускаем кадровый проект „Трудовые династии“ с большим уважением к людям, которые у нас работают много лет. Ведь главная политика компании — это сохранение кадрового состава, всех ценных сотрудников на предприятии, а также создание возможностей для карьерного роста и развития. Поздравляю всех с 1 мая, праздником Весны и Труда!» — отметил генеральный директор АО «Омскэлектро» Андрей Жуковский. Именно поэтому компания решила рассказать о своих сотрудниках, семьи которых связали свою судьбу с предприятием.
Сегодня мы знакомим вас с семьей Суставовых. Общий стаж работы этой прославленной династии — почти 55 лет.
Анатолий Суставов возглавляет северный район электрических сетей АО «Омскэлектро». А устроился на предприятие он по совету отца, который проработал в компании около 25 лет.
«Мой отец Василий Суставов пришел на предприятие в 1969 году. Он устроился на должность электромонтера, а затем попал в состав оперативной выездной бригады. В трудовой книжке папы есть всего одно место работы, на котором он провел большую часть своей жизни», — рассказал Анатолий Васильевич.
Отец дома часто рассказывал о своей работе, о коллективе, брал сына с собой на участок.
«В детстве мне нравилось бывать у отца на работе. Помню, у них в бытовке стоял аппарат с газводой. Ее можно было пить бесплатно, — смеется энергетик. — Еще маленьким меня спрашивали, кем я хочу быть. И я всегда говорил: „Как папа, электриком!“.
Так и получилось: пошел по стопам отца. Устроился на предприятие сразу после армии. И работает в «Омскэлектро» уже больше 30 лет.
«Уходил в армию еще 90-м году, когда был еще Советский Союз, а вернулся в ноябре 92-го. Устои рухнули. Была растерянность, как и у всех в стране, не знал, куда пойти. Тогда отец позвал в „Омскэлектро“. И я пошел электромонтером в бригаду. Был единственным молодым парнем среди взрослых мужчин, с большим жизненным опытом. Но как-то сразу влился в коллектив, мне понравилось», — вспоминает энергетик.
Сначала работал «на лопате» — так называют свою работу монтеры: они копают землю, чтобы добраться электрокабеля. Буквально через 8 месяцев ему предложили повышение — стать мастером кабельных линий центрального участка. Затем, в 2002 году, назначили главным инженером. С февраля 2013 года Анатолий Суставов работает начальником северного района электрических сетей. Он отвечает за электрокомплекс большой городской территории, куда входит Советский округ и часть Центрального.
«Я уже не представляю себя в другой профессии. Вся моя жизнь связана с „Омскэлектро“. Я с удовольствием иду на работу, с вечера обдумываю задачи на завтра. Коллектив у нас замечательный! Работа сложная, но это того стоит. Помню и ночные выезды, когда работали до утра, чтобы дать людям свет. И наработавшись за ночь, шли бригадой вместе завтракать. Было все по-семейному. А этой зимой произошел обрыв проводов не по нашей вине. Стояли такие лютые морозы, что автоподъемник, когда поехал на место, просто замерз. Пришлось монтерам надевать лазы и на руках подниматься на опоры. Вот так — техника ломается, а люди работают. В итоге справились и устранили все повреждения», — поделился Анатолий Васильевич.
Анатолию удалось «заразить» любовью к своей профессии и младшее поколение. Брат, Алексей Суставов, работает на предприятии с 2005 года в должности электромонтера кабельных линий. Трудится в той же самой бригаде, где начинал старший брат.
Потом на предприятие пришел и сын Анатолия — Вадим Суставов. Но работает он в другом подразделении — южном районе электрических сетей. Он закончил Омский государственный университет путей сообщения. После окончания планировал пойти работать в Российские железные дороги, но в итоге выбрал «Омскэлектро». Как и отец, начал с электромонтера. А уже через год ему предложили стать мастером.
В феврале Вадим Суставов отправился в Стаханов восстанавливать объекты коммунального комплекса. Именно он возглавил бригаду из Омска, в которую вошли специалисты разных организаций.
Поездка в Стаханов стала ответственным решением. Долго не думал: предложили — согласился. У Вадима родился сын, и он уверен, что для его наследника такой поступок отца будет примером любви к родине и желания прийти на помощь нуждающимся. Семья тоже поддержала его выбор. Недавно, в начале апреля, он вернулся в Омск.
Династией Суставовых на предприятии по-настоящему гордятся. Это не только преемственность профессии, но и особое воспитание. Их труд отмечен наградами. Анатолию Суставову не раз вручали почетные грамоты и благодарственные письма от руководства «Омскэлектро», губернатора, министерства энергетики РФ. Василий Суставов удостоен медали «Ветеран труда».
«Профессия энергетика — интересная и ответственная. Сегодня, куда не посмотри, все связано с электроэнергией. Нас окружает все больше гаджетов, электроприборов. Мы даем тепло, свет — каждый день, в любую погоду. Закроется магазин, не страшно — вы пойдете в другой. А вот если подстанция погаснет — сразу все заметят. Мы видим, какую пользу приносит наша работа людям, обществу — и этим она мне нравится», — говорит Анатолий Суставов.
Сейчас «Омскэлектро» — это сплоченный, высокопрофессиональный коллектив, единая семья энергетиков, которая ежедневно обеспечивает электроснабжение миллионного города. На предприятии сложилась крепкая система наставничества. Всегда рядом с начинающими есть опытный сотрудник, который подскажет, научит. В компании понимают, как важно сохранить связь поколений, передавать знания и навыки более молодым. На этом строится профессионализм и стабильность предприятия.
Глядя на труд нескольких поколений сотрудников «Омскэлектро», хочется всем пожелать найти свое призвание. Только выбрав дело по душе, человек сможет проявить лучшие качества и способности, сможет принимать серьезные решения, быть полезным для общества и для страны.