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Этой весной с омских улиц вывезли 500 КАМАЗов пыли и песка

Этой весной с омских улиц вывезли 500 КАМАЗов пыли и песка

30 апреля 2024, 08:13
Ежедневно сотрудники УДХБ собирают на городских дорогах 280 тонн грунта.

Мэр Омска Сергей Шелест сегодня, 30 апреля, сообщил в своем телеграм-канале, что сотрудники УДХБ продолжают вывозить грунт с прибордюрной части дорог.

«С начала весеннего сезона рабочие собрали и вывезли с омских улиц почти 7 745 тонн земли и песка. Сейчас, в среднем за сутки вывозится 280 тонн грунта», — добавил мэр.

Ранее Срегей Шелест рассказал, что в городе не хватает рабочих для уборки улиц и благоустройства территорий. В настоящее время в УДХБ открыто около 300 вакансий.

Работы много, а зарплаты невелики. В Омске не хватает 300 сотрудников для уборки улиц
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#Евгений Игишев#Омск#Благоустройство#Дорожное хозяйство#Весна#Грунт
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