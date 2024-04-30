Этой весной с омских улиц вывезли 500 КАМАЗов пыли и песка

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Мэр Омска Сергей Шелест сегодня, 30 апреля, сообщил в своем телеграм-канале, что сотрудники УДХБ продолжают вывозить грунт с прибордюрной части дорог.
«С начала весеннего сезона рабочие собрали и вывезли с омских улиц почти 7 745 тонн земли и песка. Сейчас, в среднем за сутки вывозится 280 тонн грунта», — добавил мэр.
Ранее Срегей Шелест рассказал, что в городе не хватает рабочих для уборки улиц и благоустройства территорий. В настоящее время в УДХБ открыто около 300 вакансий.