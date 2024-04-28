Добровольные помощники. В Омске введут поощрения за сообщения о нарушении ПДД

Как сообщается, в Вологодской и Нижегородской областях, а также Республиках Коми, Марий Эл и Ямало-Ненецком АО уже действует подобная мера, а граждане, оформившие обращения в органы, могут получить от 2 до 5 тысяч рублей за подтвержденное инспекторами нарушение. Выплатами дело не ограничивается — иногда их могут заменить на билеты в учреждение культуры.