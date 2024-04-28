Добровольные помощники. В Омске введут поощрения за сообщения о нарушении ПДД

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
О возможном появлении поощрений для омичей, рассказавших о нарушении правил дорожного движения, 27 апреля сообщил специальный корреспондент ИД «Коммерсантъ».
Как сообщается, в Вологодской и Нижегородской областях, а также Республиках Коми, Марий Эл и Ямало-Ненецком АО уже действует подобная мера, а граждане, оформившие обращения в органы, могут получить от 2 до 5 тысяч рублей за подтвержденное инспекторами нарушение. Выплатами дело не ограничивается — иногда их могут заменить на билеты в учреждение культуры.
В других регионах подобная мера еще находится в разработке — местные власти только формируют необходимые для введения поощрений документы. Как отмечается, Омская область тоже находится этих субъектов России.
Напомним, ранее Город55 сообщал о возбуждении административных дел на омичей, решивших устроить поездку на мототранспорте после горячительных напитков — оба инцидента произошли в Черлакском районе.