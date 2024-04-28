Созданная в Омске «Ангара-А5» вывела на орбиту «рекламный» спутник «Гагаринец»

Спустя две недели после старта ракеты-носителя «Ангара-А5», выяснилось — что именно было запущено на орбиту Земли. Как сообщил в прямом эфире «12 канала» Евгений Доровских — первый заместитель генерального директора производственного объединения «Полет», в космос был отправлен спутник «Гагаринец» — его особенность заключается в возможности транслировать рекламу прямо на небосвод.