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иллюстрация

Созданная в Омске «Ангара-А5» вывела на орбиту «рекламный» спутник «Гагаринец»

28 апреля 2024, 09:19
Фото: 1MI
иллюстрация

Омская ракета «Ангара-А5» доставила на орбиту спутник «Гагаринец»

Реклама будет проецироваться прямо на небосвод.

Спустя две недели после старта ракеты-носителя «Ангара-А5», выяснилось — что именно было запущено на орбиту Земли. Как сообщил в прямом эфире «12 канала» Евгений Доровских — первый заместитель генерального директора производственного объединения «Полет», в космос был отправлен спутник «Гагаринец» — его особенность заключается в возможности транслировать рекламу прямо на небосвод.

Кроме того, в эфире прозвучала и другая интересная информация: использовать спутники в качестве «рекламных площадей» планируется всерьез — тем более, необходимые разрешения уже есть.

Напомним, ранее Город55 сообщал, что центр им. Хруничева (филиалом которого и является завод «Полет») планирует запуск в производство обновленной версии ракеты — она будет нести большее количество полезной нагрузки.

Переосмысление. У омской «Ангары-А5» в 2025 году появится модернизированная версия
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#Илья Скобин#Реклама#Космос#Омск#Новости#Ракеты#Ангара-А5
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