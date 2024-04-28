Созданная в Омске «Ангара-А5» вывела на орбиту «рекламный» спутник «Гагаринец»

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Спустя две недели после старта ракеты-носителя «Ангара-А5», выяснилось — что именно было запущено на орбиту Земли. Как сообщил в прямом эфире «12 канала» Евгений Доровских — первый заместитель генерального директора производственного объединения «Полет», в космос был отправлен спутник «Гагаринец» — его особенность заключается в возможности транслировать рекламу прямо на небосвод.
Кроме того, в эфире прозвучала и другая интересная информация: использовать спутники в качестве «рекламных площадей» планируется всерьез — тем более, необходимые разрешения уже есть.
Напомним, ранее Город55 сообщал, что центр им. Хруничева (филиалом которого и является завод «Полет») планирует запуск в производство обновленной версии ракеты — она будет нести большее количество полезной нагрузки.