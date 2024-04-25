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Published Сегодня, 20:09

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Updated Сегодня, 20:20

Лучше всего, разумеется, планировать поездки заранее, чтобы взять билеты по наименьшей цене.

Ожидать ли жителям Омской области роста цен на авиабилеты

25 апреля 2024, 20:09
Фото: Город55
Лучше всего, разумеется, планировать поездки заранее, чтобы взять билеты по наименьшей цене.
Впереди отпуска, поездки… Летом всегда просыпается жажда приключений. Но этому могут помешать цены на авиабилеты. Почему их стоимость поднимается — в материале Города55.

Авиаэксперт, главный редактор портала «АВИА.РУ» Роман Гусаров рассказал, что есть несколько причин, почему дорожают авиабилеты в 2024 году. По его прогнозам, цены могут вырасти в 3-4 раза.

Разумеется, авиапоездки в курортные страны станут значительно дороже. Речь идет о путешествиях в Юго-Восточную Азию, Турцию, Египет. Как минимум стоимость билетов на самолет вырастет в два раза.

К слову, авиабилеты уже выросли в цене на 25% в первом квартале 2024 года, если сравнивать данные того же периода 2023 года. Гусаров объяснил, что на это повлияло уменьшение субсидий в авиацию со стороны государства. Так, в 2022 году в нее вкладывали 170 млрд рублей, в 2023-м — 60 млрд рублей, а в 2024-м — только 25 млрд рублей. Поэтому для поддержания отрасли пришлось поднимать цены на билеты. На их стоимость, конечно же, еще повлиял и спрос.

«Дальше все будет сдержаннее. Я могу предсказать рост тарифов на авиабилеты в среднем на 10-15%. На внутренних рейсах все будет стабильно. Кроме, может быть, курортов типа Сочи. А вот на международных направлениях рост цен будет зашкаливать», — предполагает эксперт.
На некоторых авианаправлениях стоимость билетов может повыситься только на 5%.На некоторых авианаправлениях стоимость билетов может повыситься только на 5%.
На некоторых авианаправлениях стоимость билетов может повыситься только на 5%.
Фото: Город55

Также на стоимость авиабилетов повлияла возросшая цена на авиационное топливо. По словам Гусарова, оно стало дорожать из-за ударов по российским НПЗ.

Билеты на самолет стали дороже еще и из-за сборов на содержание аэропортов, индексации цен в соответствии с инфляцией. Кстати, часть авиапарка в зарубежном лизинге, что измеряется в евро, курс которого не стоит на месте.

«Самое главное — это безопасность. Можно сэкономить на сервисе, но вот безопасность — это главное. Ремонтно-техническое обслуживание самолетов подорожало на 40%, подорожали и запчасти к самолетам. Это серьезная статья расходов. Ну и стоимость техобслуживания никто со счетов не списывает», — подмечает Гусаров.

Он успокоил россиян, сказав, что на каких-то направлениях цены могут подняться лишь на 5%.

Билеты на курорт из Омска

На момент публикации билеты в курортный город Египта Шарм-эш-Шейх можно купить по стоимости от 27 тыс рублей в одну сторону за взрослого. Эти рейсы предусматривают пересадки в Москве и Санкт-Петербурге. Цена актуальна для 1 мая.

Также в этот день за 19,6 тыс рублей можно отправиться из Омска в крупнейший город Турции — Стамбул. Это самый дешевый авиабилет, его предлагает компания «Победа». Самый быстрый рейс подразумевает двухчасовую пересадку в Домодедово, стоимость — 32 тыс рублей.

Цена авиабилета в Таиланд с вылетом 1 мая — 33,9 тыс рублей. Это самый дешевый рейс из Омска. Правда, путь до столицы тропического государства Бангкок будет небыстрым, время в пути составит 1 день и 9 часов.

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#Алина Ясинская#Транспорт#Самолет#Омск#Омская область#Россия#Рост цен#Новости#Авиакомпании#Авиабилеты
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