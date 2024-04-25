Ожидать ли жителям Омской области роста цен на авиабилеты

Posted Сегодня, 20:09
Published Сегодня, 20:09
Modified Сегодня, 20:20
Updated Сегодня, 20:20
Авиаэксперт, главный редактор портала «АВИА.РУ» Роман Гусаров рассказал, что есть несколько причин, почему дорожают авиабилеты в 2024 году. По его прогнозам, цены могут вырасти в 3-4 раза.
Разумеется, авиапоездки в курортные страны станут значительно дороже. Речь идет о путешествиях в Юго-Восточную Азию, Турцию, Египет. Как минимум стоимость билетов на самолет вырастет в два раза.
К слову, авиабилеты уже выросли в цене на 25% в первом квартале 2024 года, если сравнивать данные того же периода 2023 года. Гусаров объяснил, что на это повлияло уменьшение субсидий в авиацию со стороны государства. Так, в 2022 году в нее вкладывали 170 млрд рублей, в 2023-м — 60 млрд рублей, а в 2024-м — только 25 млрд рублей. Поэтому для поддержания отрасли пришлось поднимать цены на билеты. На их стоимость, конечно же, еще повлиял и спрос.
«Дальше все будет сдержаннее. Я могу предсказать рост тарифов на авиабилеты в среднем на 10-15%. На внутренних рейсах все будет стабильно. Кроме, может быть, курортов типа Сочи. А вот на международных направлениях рост цен будет зашкаливать», — предполагает эксперт.
Также на стоимость авиабилетов повлияла возросшая цена на авиационное топливо. По словам Гусарова, оно стало дорожать из-за ударов по российским НПЗ.
Билеты на самолет стали дороже еще и из-за сборов на содержание аэропортов, индексации цен в соответствии с инфляцией. Кстати, часть авиапарка в зарубежном лизинге, что измеряется в евро, курс которого не стоит на месте.
«Самое главное — это безопасность. Можно сэкономить на сервисе, но вот безопасность — это главное. Ремонтно-техническое обслуживание самолетов подорожало на 40%, подорожали и запчасти к самолетам. Это серьезная статья расходов. Ну и стоимость техобслуживания никто со счетов не списывает», — подмечает Гусаров.
Он успокоил россиян, сказав, что на каких-то направлениях цены могут подняться лишь на 5%.
На момент публикации билеты в курортный город Египта Шарм-эш-Шейх можно купить по стоимости от 27 тыс рублей в одну сторону за взрослого. Эти рейсы предусматривают пересадки в Москве и Санкт-Петербурге. Цена актуальна для 1 мая.
Также в этот день за 19,6 тыс рублей можно отправиться из Омска в крупнейший город Турции — Стамбул. Это самый дешевый авиабилет, его предлагает компания «Победа». Самый быстрый рейс подразумевает двухчасовую пересадку в Домодедово, стоимость — 32 тыс рублей.
Цена авиабилета в Таиланд с вылетом 1 мая — 33,9 тыс рублей. Это самый дешевый рейс из Омска. Правда, путь до столицы тропического государства Бангкок будет небыстрым, время в пути составит 1 день и 9 часов.