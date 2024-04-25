Ожидать ли жителям Омской области роста цен на авиабилеты

К слову, авиабилеты уже выросли в цене на 25% в первом квартале 2024 года, если сравнивать данные того же периода 2023 года. Гусаров объяснил, что на это повлияло уменьшение субсидий в авиацию со стороны государства. Так, в 2022 году в нее вкладывали 170 млрд рублей, в 2023-м — 60 млрд рублей, а в 2024-м — только 25 млрд рублей. Поэтому для поддержания отрасли пришлось поднимать цены на билеты. На их стоимость, конечно же, еще повлиял и спрос.