Туристов из РФ с билетами на руках унижают «Турецкие авиалинии»

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Авиакомпания «Турецкие авиалинии» не пустила в Мексику российскую семью. Родители с гражданством РФ получили отказ, к перелету допустили только 22-летнего сына с немецким паспортом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Житель Москвы Сергей отправился с супругой, двумя детьми и собакой на отдых. Семья подготовила необходимые для путешествия документы. На руках у пассажиров «Турецких авиалиний» были электронная виза, страховка. Отель при этом россияне уже оплатили.
По информации «Новых известий», семья отдала за сорвавшийся отдых больше 1 млн рублей. До Мексики российские пассажиры так и не добрались, оставшись в стамбульском аэропорту. Они пробыли там почти двое суток.
В «Турецких авиалиниях» не объяснили причины отказа, а между тем турагенты выдвинули свою версию произошедшего. По их мнению, проблемы в аэропорту Стамбула возникли из-за определенных опасений. Вероятно, российским туристам отказали, полагая, что они могут эмигрировать в США через Мексику. Но все же эта версия очень сомнительна и даже абсурдна.
Подобные ситуации с «Турецкими авиалиниями» уже были. До этого у трех москвичек сорвался отпуск в Канкуне (Мексика). Россиянок также не пускали на борт. Причины отказа озвучены не были, пассажирам «Турецкими авиалиниями» только показали сфотографированный документ. Эта была своего рода инструкция, которую перевели на русский язык.
«Ранее вы не были в таких могущественных странах, как Америка или Канада», — отмечалось в скриншоте документа.
Девушки так не побывали на отдыхе и лишились 4,1 млн рублей, потраченные на авиабилеты и бронирование жилья.
До сих пор неясно, почему «Турецкие авиалинии» отказывают россиянам в перелете. На официальном сайте об этом нет ни слова. Пассажиры должны показать только американскую визу и запрещенные к ввозу предметы. Об иной проверке речи быть не может. Русским туристам разрешено покупать билеты, однако по итогу деньги летят на ветер.
Через представительство в Москве корреспондент «Новых известий» связался с работником «Турецких авиалиний», но тот ответил с сожалением, что не знает, почему идет дискриминация русских туристов. Турецкий оператор дал совет позвонить в посольство Турции в российской столице.
Там же заявили, что работники «Турецких авиалиний» не должны направлять звонящего в посольство. По словам работника отдела культуры и туризма посольства Турецкой республики в Москве, ведомство ничего не знает о запрете на перелет российских граждан в Мексику. Власти Российской Федерации пока никак не комментировали происходящее.