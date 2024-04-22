Туристов из РФ с билетами на руках унижают «Турецкие авиалинии»

В «Турецких авиалиниях» не объяснили причины отказа, а между тем турагенты выдвинули свою версию произошедшего. По их мнению, проблемы в аэропорту Стамбула возникли из-за определенных опасений. Вероятно, российским туристам отказали, полагая, что они могут эмигрировать в США через Мексику. Но все же эта версия очень сомнительна и даже абсурдна.