Один год. В Большереченском зоопарке отметили День Рождения яванского макака

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Сообщение о памятной для Большереченского зоопарка дате появилась сегодня, на официальной странице учреждения. По мнению сотрудников, Марсик уже не просто подрос, но возмужал — в связи с чем задирает отца, мать и даже соседа.
Но, даже несмотря на «плохое поведение» сотрудники зоопарка не оставили именинника без праздничного угощения: фруктовой тарелки, хлебцов и мадагаскарских тараканов.
Напомним, ранее Город55 сообщал об завершении работ над вольером для африканского льва по кличке Крис — большой кот очень соскучился по вниманию посетителей: