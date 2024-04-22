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Скриншот видео

Один год. В Большереченском зоопарке отметили День Рождения яванского макака

22 апреля 2024, 13:44
Фото: Официальная страница Большереченского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте»
Скриншот видео

В Большереченском зоопарке поздравили с Днем Рождения одного из питомцев

Яванский макак по кличке Марсик отметил свой День Рождения — малышу исполнился 1 год.

Сообщение о памятной для Большереченского зоопарка дате появилась сегодня, на официальной странице учреждения. По мнению сотрудников, Марсик уже не просто подрос, но возмужал — в связи с чем задирает отца, мать и даже соседа.

Поздравление Марсика с Днем Рождения
Видео: Официальная страница Большереченского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте»

Но, даже несмотря на «плохое поведение» сотрудники зоопарка не оставили именинника без праздничного угощения: фруктовой тарелки, хлебцов и мадагаскарских тараканов.

Напомним, ранее Город55 сообщал об завершении работ над вольером для африканского льва по кличке Крис — большой кот очень соскучился по вниманию посетителей:

Нуждается в общении с людьми. В Большереченском зоопарке обновили вольер для льва
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#Илья Скобин#Культура#Видео#Омск#День рождения#Зоопарк#Яванская макака#Марсик
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