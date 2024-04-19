Нуждается в общении с людьми. В Большереченском зоопарке обновили вольер для льва

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
В пресс-службе Большереченского зоопарка рассказали, что африканский лев по кличке Крис вернулся в свой улучшенный вольер.
За время отсутствия он соскучился по вниманию людей. По наблюдениям сотрудников зоопарка, Крис — один из самых нуждающихся в общении и внимании животных.
«Крис сейчас напоминает домашнего котенка: бесконечно требует, чтобы его чесали! „Эффект посетителя“ в данном случае положительно влияет на наших подопечных.
Приветствуем тебя, царь!» — написали в пресс-службе.
Напомним, что недавно в Большереченском зоопарке вышла из спячки бурая медведица Соня, она сделала это не с первого раза, но уже пришла в себя после продолжительного сна.