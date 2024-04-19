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В Большереченском зоопарке лев переехал в обновленный вольер

Нуждается в общении с людьми. В Большереченском зоопарке обновили вольер для льва

19 апреля 2024, 08:46
Фото: Большереченский зоопарк

В Большереченском зоопарке лев переехал в обновленный вольер

В Большереченском зоопарке обновили вольер африканского льва по кличке Крис, теперь он снова будет окружен вниманием посетителей.

В пресс-службе Большереченского зоопарка рассказали, что африканский лев по кличке Крис вернулся в свой улучшенный вольер.

За время отсутствия он соскучился по вниманию людей. По наблюдениям сотрудников зоопарка, Крис — один из самых нуждающихся в общении и внимании животных.

«Крис сейчас напоминает домашнего котенка: бесконечно требует, чтобы его чесали! „Эффект посетителя“ в данном случае положительно влияет на наших подопечных.
Приветствуем тебя, царь!» — написали в пресс-службе.

Напомним, что недавно в Большереченском зоопарке вышла из спячки бурая медведица Соня, она сделала это не с первого раза, но уже пришла в себя после продолжительного сна.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Зоопарк#Животные#Новости#Большереченский зоопарк#Животное#Экзотические животные#Тигр#Дикие животные#Спячка#Выход из спячки#Животный мир
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