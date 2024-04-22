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Published Сегодня, 03:26

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Updated Сегодня, 03:32

иллюстрация

Ехал по главной дороге. Омский мотоциклист на большой скорости влетел в иномарку

22 апреля 2024, 03:26
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске на улице Шебалдина мотоциклист на большой скорости врезался в иномарку

Водитель иномарки не предоставила мотоциклу преимущество в движении. 37-летний мотоциклист получил тяжелые травмы и находится в больнице.

В Госавтоинспекции Омской области сообщили о ДТП на улице Шебалдина, в котором серьезно пострадал мотоциклист. Авария произошла вчера, 21 апреля, около 8 часов вечера.

Выяснилось, что 66-летний водитель иномарки Toyota ехал по улице Звездова и на перекрестке с улицей Шебалдина не уступил дорогу мотоциклу «Кавасаки» и столкнулся с ним.

В результате дорожно-транспортного происшествия 37-летний мотоциклист получил тяжелые травмы. В настоящее время он находится в больнице. По данному факту проводится проверка.

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