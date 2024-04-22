Ехал по главной дороге. Омский мотоциклист на большой скорости влетел в иномарку

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
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В Госавтоинспекции Омской области сообщили о ДТП на улице Шебалдина, в котором серьезно пострадал мотоциклист. Авария произошла вчера, 21 апреля, около 8 часов вечера.
Выяснилось, что 66-летний водитель иномарки Toyota ехал по улице Звездова и на перекрестке с улицей Шебалдина не уступил дорогу мотоциклу «Кавасаки» и столкнулся с ним.
В результате дорожно-транспортного происшествия 37-летний мотоциклист получил тяжелые травмы. В настоящее время он находится в больнице. По данному факту проводится проверка.