Дорого обойдется. Омичей предупредили о новых штрафах для электросамокатчиков

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
В Госдуме внесли новый законопроект о штрафах для водителей электросамокатов и велосипедов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из авторов документа, члена комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артема Шейкина.
Было предложено ввести штрафы за следующие нарушения:
Стоит отметить, что законопроект также предусматривает меры ответственности для организаций, занимающихся обеспечением дорожного движения.