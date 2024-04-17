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Published Сегодня, 03:17

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Updated Сегодня, 03:28

иллюстрация

Дорого обойдется. Омичей предупредили о новых штрафах для электросамокатчиков

17 апреля 2024, 03:17
Фото: Город55
иллюстрация

Стало известно, какие штрафы введут для омских электросамокатчиков

Теперь за пьяную езду на электросамокате и отказ от медосвидетельствования будет предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей.

В Госдуме внесли новый законопроект о штрафах для водителей электросамокатов и велосипедов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из авторов документа, члена комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артема Шейкина.

Было предложено ввести штрафы за следующие нарушения:

  • за пьяную езду на электросамокате и отказ от медосвидетельствования — до 30 тысяч рублей;
  • за превышение скорости при использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ) — в размере до 5 тысяч рублей;
  • за езду на электросамокате нескольких человек — до 3 тысяч рублей;
  • за перевозку детей — до 5 тысяч рублей;
  • оставление водителем СИМ места ДТП — до 5 тысяч рублей;
  • за движение на СИМ по автомагистрали и за езду по ней на тихоходных транспортных средствах — 1 тысяча рублей;
  • за нарушение ПДД и создание помех пешеходам на электросамокате или велосипеде — от 2 до 2,5 тысяч рублей;
  • за езду на электросамокате весом более 35 кг по тротуарам и пешеходным зонам — от 3 до 3,5 тысяч рублей.

Стоит отметить, что законопроект также предусматривает меры ответственности для организаций, занимающихся обеспечением дорожного движения.

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#Общество#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#Нарушения#ПДД#Россия#Штрафы#Дети#Новости#Пьяная езда#Превышение скорости#Электросамокаты
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