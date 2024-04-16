Вылетел на тротуар. В Омске накажут водителя, наехавшего на пешеходов в центре города

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
В пресс-службе омской полиции сообщили о передаче в суд уголовного дела о ДТП на улице Ленина, случившегося в ноябре 2023 года. В результате аварии пострадали пожилая омичка и подросток. Машина обвиняемого вылетела на тротуар, где они находились.
Выяснилось, что 62-летний водитель Volkswagen, пересекая перекресток улиц Ленина и Степана Разина, не заметил приближающийся автомобиль Lada Largus, который ехал в сторону Ленинградской площади, и не уступил ему дорогу.
После столкновения иномарка влетела в дорожный знак, потом ее развернуло в противоположную сторону, а затем она въехала в металлический забор. В это время там проходили двое 16-летних омичей — юноша и девушка. Молодой человек закрыл собой подругу, в результате удара пролетом упавшего забора он получил сложный перелом ноги.
Также в момент ДТП 75-летняя женщина находилась на тротуаре и была прижата машиной к стене здания. Омичка получила тяжкие телесные повреждения.
Обвиняемый утверждает, что потерял сознание после столкновения с дорожным знаком, однако эту версию опровергли. В итоге его обвинили по части 1 статьи 264 УК РФ. Мужчина признал вину и частично возместил причиненный в автоаварии материальный и моральный ущерб. Теперь уголовное дело рассмотрят в Куйбышевском районном суде.