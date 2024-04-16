Вылетел на тротуар. В Омске накажут водителя, наехавшего на пешеходов в центре города

После столкновения иномарка влетела в дорожный знак, потом ее развернуло в противоположную сторону, а затем она въехала в металлический забор. В это время там проходили двое 16-летних омичей — юноша и девушка. Молодой человек закрыл собой подругу, в результате удара пролетом упавшего забора он получил сложный перелом ноги.