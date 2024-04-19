Омский НПЗ организовал первый кейс-чемпионат «PRO нефть» для студентов колледжей

Поучаствовать в кейс-чемпионате ранее приглашали студентов вузов и одиннадцатиклассников, а с этого года возможность поближе познакомиться с процессом нефтепереработки появилась и у студентов колледжей. Исследование показало, что почти половина российских школьников считает рабочие специальности более престижными, чем офисные.