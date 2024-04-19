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Омский НПЗ организовал первый кейс-чемпионат «PRO нефть» для студентов колледжей

Омский НПЗ организовал первый кейс-чемпионат «PRO нефть» для студентов колледжей

19 апреля 2024, 11:20
Фото: Римма Злацовская
Лучшие студенты Омского промышленно-экономического и Университетского химико-механического колледжей соревновались в знаниях о нефтепереработке.

Первый кейс-чемпионат прошел в рамках программы подготовки молодых кадров «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ». Во время чемпионата студенты колледжей объединялись в команды, чтобы решить реальные производственные кейсы нефтеперерабатывающей сферы.

В каждой группе были представители сразу нескольких специальностей: экономисты, технологи, монтажники и специалисты по автоматизации. Задания для чемпионата составили преподаватели ОмГТУ и сотрудники Омского НПЗ. Совместная проектная работа позволила будущим специалистам погрузиться в атмосферу процесса нефтепереработки.

«Наши ребята с удовольствием воспользовались возможностью пообщаться с экспертами Омского НПЗ, заявить о себе как о потенциальных стажерах и работниках. Кейс-чемпионат, организованный предприятием, помогает студентам эффективно работать в команде, собирать информацию, презентовать свою работу. Все это будет полезно в профессиональном становлении», — рассказал директор Омского промышленно-экономического колледжа Сергей Коровин.

Призеры кейс-чемпионата получили рекомендации на прохождение практики на Омском нефтеперерабатывающем заводе с предоставлением рабочего места. Во время практики студенты смогут познакомиться с условиями труда на самом технологичном предприятии отрасли и получить свой первый рабочий опыт.

«Предприятие нуждается в квалифицированных рабочих специалистах, поэтому заранее готовит кадровый резерв из числа студентов омских колледжей. В этом году мы решили сделать упор на программы подготовки рабочих кадров. Предприятие предоставляет современные рабочие места и конкурентную заработную плату, а также возможность вырасти в профессионала высокого уровня», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Поучаствовать в кейс-чемпионате ранее приглашали студентов вузов и одиннадцатиклассников, а с этого года возможность поближе познакомиться с процессом нефтепереработки появилась и у студентов колледжей. Исследование показало, что почти половина российских школьников считает рабочие специальности более престижными, чем офисные.

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#Омск#Школьники#Заработная плата#Студенты#Кадровый резерв#Новости#Нефтепереработка#Омский НПЗ#Вузы#Работники#Специальности#ОмГТУ#Практика#Опыт работы#Исследование
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