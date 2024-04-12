Омские школьники при поддержке ОНПЗ создали уникальные инженерные проекты

Добавим, что интеллектуальный турнир «Умножая таланты» проводится в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» с 2015 года. Конкурс помогает выявить и поддержать одаренную молодежь в регионах через систематическое вовлечение в научно-исследовательскую деятельность и проектирование. Турнир длится два месяца, и за это время участники решают задания, посещают онлайн лекции и мастер-классы. Предусмотрено сразу три направления: нефтехимия, информационные технологии в нефтегазовой отрасли и математическое моделирование в нефтегазовой отрасли.