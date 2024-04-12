Омские школьники при поддержке ОНПЗ создали уникальные инженерные проекты

Posted Сегодня, 01:45
Published Сегодня, 01:45
Modified Сегодня, 01:45
Updated Сегодня, 01:45
Победителями регионального этапа турнира стали ученики старших классов школы №113, лицея № 74 и гимназии № 117. На финальном этапе турнира они представят свои работы по математическому моделированию и нефтехимии, посоревнуются с представителями из других регионов и пройдут насыщенную образовательную программу. Победители получат дополнительные баллы при поступлении в вузы-партнеры проекта.
В рамках турнира участники проходили онлайн-обучение с грамотными наставниками. Работать над проектами старшеклассникам помогали педагоги ведущих вузов страны, молодые ученые и эксперты нефтегазовой отрасли. С их поддержкой ученики 8 — 11 классов работали в командах над решением реальных инженерных и научных задач. Школьникам было предложено рассчитать оптимальные маршруты доставки топлива, продумать идеи антикоррозийной защиты труб и придумать виртуальные комплексы для определения подземных коммуникаций.
На публичной защите были представлены проекты 11 команд. Участники турнира получили профессиональные рекомендации от экспертов Омского НПЗ. Региональный этап турнира предприятие проводит в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Отмечается, что по итогам ежегодного рейтинга популярности работодателей федерального портала HeadHunter компания признана лучшей в стране среди промышленных предприятий.
«Умножая таланты» — один из крупнейших проектов поддержки одаренных старшеклассников. Ребята получают уникальные образовательные возможности независимо от места, в котором живут. Участвовать в турнире могут все школьники региона. В этом году из районов Омской области поступило 140 заявок, — в два раза больше, чем в прошлом. Благодаря Омскому НПЗ дети получают ценный опыт научной и профессиональной деятельности», — рассказал министр образования Омской области Иван Кротт.
Генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский рассказал, что в этом году заявки на участие в конкурсе подали почти 600 омских школьников.
«Сотрудники предприятия участвуют в разработке заданий и оценивают совместные проекты школьников, — поделился Олег Белявский. — Каждый год мы видим талантливые технические решения, яркие выступления старшеклассников. Турнир дает им возможность подтвердить правильность карьерного выбора. ОНПЗ в будущем ждет конкурсантов на производстве уже в качестве молодых специалистов».
Добавим, что интеллектуальный турнир «Умножая таланты» проводится в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» с 2015 года. Конкурс помогает выявить и поддержать одаренную молодежь в регионах через систематическое вовлечение в научно-исследовательскую деятельность и проектирование. Турнир длится два месяца, и за это время участники решают задания, посещают онлайн лекции и мастер-классы. Предусмотрено сразу три направления: нефтехимия, информационные технологии в нефтегазовой отрасли и математическое моделирование в нефтегазовой отрасли.