Только на внедорожнике. В Омске дорога у жилого дома погрязла в грязи

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Омичи пожаловались на ситуацию в городском паблике «Аварийный Омск». Дорога рядом с домом №39 на 2-й Трамвайной улице погрязла в грязи, из-за чего на участке затруднено движение. По словам местных жителей, ремонт здесь проводился меньше полугода назад, однако его, как можно понять по фото, хватило ненадолго.
«Комфортная городская среда помноженная на безопасные и качественные дороги. Улица 2-я Трамвайная, дом 39, дорогу к дому сделали осенью, а сейчас проехать можно только на внедорожнике или КАМАЗе», написал автор публикации.
Жильцы просят принять меры реагирования и обязать застройщика восстановить асфальт на участке.