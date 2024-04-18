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Омичи пожаловались на погрязшую в грязи дорогу рядом с жилым домом

Только на внедорожнике. В Омске дорога у жилого дома погрязла в грязи

18 апреля 2024, 13:51
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на погрязшую в грязи дорогу рядом с жилым домом

Жители дома №39 на 2-й Трамвайной улице не могут пользоваться дорогой во дворе из-за обилия грязи, по их словам, проехать по участку может только внедорожник.

Омичи пожаловались на ситуацию в городском паблике «Аварийный Омск». Дорога рядом с домом №39 на 2-й Трамвайной улице погрязла в грязи, из-за чего на участке затруднено движение. По словам местных жителей, ремонт здесь проводился меньше полугода назад, однако его, как можно понять по фото, хватило ненадолго.

«Комфортная городская среда помноженная на безопасные и качественные дороги. Улица 2-я Трамвайная, дом 39, дорогу к дому сделали осенью, а сейчас проехать можно только на внедорожнике или КАМАЗе», написал автор публикации.

Жильцы просят принять меры реагирования и обязать застройщика восстановить асфальт на участке.

Фото: Скриншот / Аварийный Омск
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#Анастасия Баянова#Дороги#Омск#Омская область#Ремонт дорог#Жалобы#Новости#Дорожники#Дорога#Жалоба#Опасные дороги#Дорожное движение#Омские дороги#Содержание дорог
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