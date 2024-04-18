Только на внедорожнике. В Омске дорога у жилого дома погрязла в грязи

Омичи пожаловались на ситуацию в городском паблике «Аварийный Омск». Дорога рядом с домом №39 на 2-й Трамвайной улице погрязла в грязи, из-за чего на участке затруднено движение. По словам местных жителей, ремонт здесь проводился меньше полугода назад, однако его, как можно понять по фото, хватило ненадолго.