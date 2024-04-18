Плюс тысяча: Темури Латария увеличил свою долю в «Рускоме»

В обществе с ограниченной ответственностью «Руском», зарегистрированном в поселке Голышманово в Тюменской области, изменилась структура собственности. Учредителей по-прежнему двое, но доля Темури Латарии увеличилась с 94,9% до 95% ровно, а доля Гульнары Ленской уменьшилась с 5,1% до 5%. В абсолютных цифрах это означает, что Латария забрал у компаньона 1 тысячу рублей (всего в уставном капитале компании 1 млн).