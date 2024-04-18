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Омский бизнесмен Темури Латария увеличил свою долю в «Рускоме»

Плюс тысяча: Темури Латария увеличил свою долю в «Рускоме»

18 апреля 2024, 05:27
Фото: 1MI

Омский бизнесмен Темури Латария увеличил свою долю в «Рускоме»

Теперь ему принадлежат 95% уставного капитала фирмы.

В обществе с ограниченной ответственностью «Руском», зарегистрированном в поселке Голышманово в Тюменской области, изменилась структура собственности. Учредителей по-прежнему двое, но доля Темури Латарии увеличилась с 94,9% до 95% ровно, а доля Гульнары Ленской уменьшилась с 5,1% до 5%. В абсолютных цифрах это означает, что Латария забрал у компаньона 1 тысячу рублей (всего в уставном капитале компании 1 млн).

Напомним: «Руском» — один из ключевых бизнес-активов Темури Латарии, богатейшего бизнесмена Омска. Эта компания специализируется на производстве сельскохозяйственной птицы, ее выручка за 2022 год превысила 6 млрд рублей. В августе 2023 года Латария увеличил свою долю в УК фирмы, получив 5%, которые прежде принадлежали Николаю Колокольникову.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Руском#Переход доли
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