Житель Омской области спас пятерых сослуживцев на СВО и стал героем России посмертно

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал о подвиге омича во время СВО. Михаил Торгашев, механик-водитель медвзвода, в Бердычах, где идут ожесточенные бои, обеспечивал эвакуацию раненых. 5 апреля он попал под обстрел, и двое его коллег получили ранения.