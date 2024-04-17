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Published Сегодня, 05:33

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иллюстрация

Житель Омской области спас пятерых сослуживцев на СВО и стал героем России посмертно

17 апреля 2024, 05:33
Фото: Город55
иллюстрация
Житель Омской области спас двух раненых медиков и трех штурмовиков, приняв удар дрона на себя.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал о подвиге омича во время СВО. Михаил Торгашев, механик-водитель медвзвода, в Бердычах, где идут ожесточенные бои, обеспечивал эвакуацию раненых. 5 апреля он попал под обстрел, и двое его коллег получили ранения.

Когда обстрел усилился, Михаил Торгашев перетащил раненых под разбитый танк, где уже укрылись трое штурмовиков. Вдруг раздался нарастающий звук приближающегося вражеского дрона.

«Михаил Торгашев, не раздумывая, развернулся лицом к беспилотнику и перекрыл собой пространство между траками. Удар дрона он принял на себя, закрыв телом раненых за спиной. Двое медиков и три штурмовика выжили благодаря подвигу механика-водителя, у которого на гражданке остались четверо несовершеннолетних детей — три дочки и один сын», — рассказал Александр Коц.

За свой подвиг Михаил Торгашев посмертно представлен к званию Героя России.

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