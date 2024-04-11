В Омске появится еще одна мемориальная доска с именем погибшего на СВО

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
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Updated Сегодня, 07:13
На сегодняшнем заседании комитета Омского городского Совета по финансово-бюджетным вопросам речь шла в том числе о мемориальных объектах. Администрация Центрального округа предложила установить на здании школы №15 на 21-й Амурской мемориальную доску с именем Артема Просвирякова, который в этой школе учился. Он погиб во время специальной военной операции 9 сентября 2023 года.
В пояснительной записке уточняется, что Просвиряков работал в службе судебных приставов и в администрации Тевризского района, где был ведущим специалистом отдела опеки и попечительства комитета образования. Он был призван на военную службу осенью 2022 года, служил командиром взвода реактивной артиллерийской батареи и погиб 9 сентября 2023 года на территории Донецкой Народной Республики.
— Установка мемориальной доски увековечит память об А. Г. Просвирякове, а также будет способствовать патриотическому и нравственному воспитанию молодежи, — говорится в пояснительной записке.
Депутаты проголосовали «за». Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании.
Отметим, что появление новых мемориальных объектов в Омске обсуждается практически на каждом пленарном заседании городского Совета. В 2023 году депутаты одобрили идею создания единой концепции, в рамках которой будут изготавливаться и устанавливаться доски, но какого-то видимого продолжения эта история пока не получила.