В Омске появится еще одна мемориальная доска с именем погибшего на СВО

На сегодняшнем заседании комитета Омского городского Совета по финансово-бюджетным вопросам речь шла в том числе о мемориальных объектах. Администрация Центрального округа предложила установить на здании школы №15 на 21-й Амурской мемориальную доску с именем Артема Просвирякова, который в этой школе учился. Он погиб во время специальной военной операции 9 сентября 2023 года.