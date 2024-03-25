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В Омске начались поиски поставщика для промывки канализации

В Омске ищут поставщика для промывки канализации

25 марта 2024, 06:55
Фото: 1MI

В Омске начались поиски поставщика для промывки канализации

Начальная цена контракта — 2,4 млн рублей.

Департамент контрактной системы в сфере закупок администрации Омска опубликовал на сайте госзакупок очередной лот. Чиновники ищут поставщика, который бы оказал «услуги по пропарке, промывке водопропускных труб на территории города Омска».

Из техзадания следует, что исполнитель должен будет промывать с помощью гидродинамической машины канализационный трубопровод разного диаметра: от 150 до 200 мм, 300, 400, 500, 600, 800 и 1000 мм. С каждым диаметром должны будут работать от 2 до 6 машин ежедневно, причем рабочее давление гидродинамической установке должно быть не меньше 170 бар. Начальная стоимость контракта — 2,428 млн рублей. Заявки принимаются до 1 апреля.

Напомним: состояние ливневой канализации в Омске явно оставляет желать лучшего. На днях в городском Совете прошло достаточно бурное обсуждение этой проблематики: прозвучало мнение о том, что ливневку надо делать совершенно другой.

#Омск#Госзакупки#Канализация#Новости#Николай Эйхвальд
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