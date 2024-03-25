В Омске ищут поставщика для промывки канализации

Из техзадания следует, что исполнитель должен будет промывать с помощью гидродинамической машины канализационный трубопровод разного диаметра: от 150 до 200 мм, 300, 400, 500, 600, 800 и 1000 мм. С каждым диаметром должны будут работать от 2 до 6 машин ежедневно, причем рабочее давление гидродинамической установке должно быть не меньше 170 бар. Начальная стоимость контракта — 2,428 млн рублей. Заявки принимаются до 1 апреля.