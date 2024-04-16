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В Тюменской области началась эвакуация жителей из-за паводка

16 апреля 2024, 18:37
Из-за критического повышения уровня воды в реке Ишим на территории Тюменской области властями региона принято решение о проведении эвакуации жителей 11 населенных пунктов.

Согласно информации, полученной от пресс-службы МЧС РФ, уже эвакуировано 112 человек из Казанского муниципального района. Граждане временно размещены у своих родственников, пишет «Ридус».

Для минимизации возможных последствий наводнения на территории региона, в данный момент действует аэромобильная группировка, состоящая из 96 человек и 33 единиц техники. Кроме того, у специалистов имеются 3 плавсредства, готовые к использованию.

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