В Тюменской области началась эвакуация жителей из-за паводка

Posted Сегодня, 18:37
Published Сегодня, 18:37
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Updated Сегодня, 18:40
Согласно информации, полученной от пресс-службы МЧС РФ, уже эвакуировано 112 человек из Казанского муниципального района. Граждане временно размещены у своих родственников, пишет «Ридус».
Для минимизации возможных последствий наводнения на территории региона, в данный момент действует аэромобильная группировка, состоящая из 96 человек и 33 единиц техники. Кроме того, у специалистов имеются 3 плавсредства, готовые к использованию.