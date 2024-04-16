«Родилась пятилапкой». В омском приюте начали искать хозяина для необычного щенка

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
В паблике «Муниципального приюта для животных» ищут новых хозяев для необычного щенка. Пулька, так зовут собаку, родилась с особенностью — у нее есть «отросток» на одной из лапок. Но это не мешает ей жить и не требует операции.
«Пулька — очень замечательная девчонка: ласковая, задорная, сообразительная, активная в силу своего возраста, но любит и крепко поспать. Очень любит поспать, поэтому всех воров и жуликов проспит», — рассказали в приюте.
В приюте также уточнили, что Пулька сейчас живет в квартире. Она уже прошла обработку от всех паразитов и освоила пеленку. Пулька отлично ладит с другими животными и имеет отличный аппетит. Щенку уже исполнилось 2 месяца, и предположительно она вырастет среднего размера, около 40-50 см в холке.
Для Пульки ищут опытных хозяев в дом или квартиру. Приют также обещает помочь в будущем стерилизовать собаку за счет своих средств.