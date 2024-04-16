«Родилась пятилапкой». В омском приюте начали искать хозяина для необычного щенка

Омский приют готов отдать в добрые руки щенка с пятью лапками

Пулька родилась с особенностью: на одной из ее лапок есть небольшой «отросток», который выглядит так, будто у щенка есть пятая лапка. Однако это никак не мешает ей жить или играть, и ей не требуется операция.