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Published Сегодня, 04:16

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иллюстрация

«Родилась пятилапкой». В омском приюте начали искать хозяина для необычного щенка

16 апреля 2024, 04:16
Фото: Город55
иллюстрация

Омский приют готов отдать в добрые руки щенка с пятью лапками

Пулька родилась с особенностью: на одной из ее лапок есть небольшой «отросток», который выглядит так, будто у щенка есть пятая лапка. Однако это никак не мешает ей жить или играть, и ей не требуется операция.

В паблике «Муниципального приюта для животных» ищут новых хозяев для необычного щенка. Пулька, так зовут собаку, родилась с особенностью — у нее есть «отросток» на одной из лапок. Но это не мешает ей жить и не требует операции.

«Пулька — очень замечательная девчонка: ласковая, задорная, сообразительная, активная в силу своего возраста, но любит и крепко поспать. Очень любит поспать, поэтому всех воров и жуликов проспит», — рассказали в приюте.
ПулькаПулька
Пулька
Фото: «Муниципальный приют для животных»

В приюте также уточнили, что Пулька сейчас живет в квартире. Она уже прошла обработку от всех паразитов и освоила пеленку. Пулька отлично ладит с другими животными и имеет отличный аппетит. Щенку уже исполнилось 2 месяца, и предположительно она вырастет среднего размера, около 40-50 см в холке.

Для Пульки ищут опытных хозяев в дом или квартиру. Приют также обещает помочь в будущем стерилизовать собаку за счет своих средств.

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#Общество#Омск#Омская область#Россия#Приют для животных#Приют#Щенок
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