«Хватит рассуждать, пошли спасать». Омичи спасли раненую собаку с безлюдного острова

По словам автора поста, МЧС отказалось спасать животное. Но на помощь собаке пришли неравнодушные люди из приюта «Добрые руки Омск». Они приехали с лодками, пробивая лед лопатами, с трудом добрались до острова. Изможденная и напуганная собака к ним не шла. В итоге они стали гнать ее на другой берег по льду. Все события спасения транслировались в прямом эфире, и их можно посмотреть в паблике.