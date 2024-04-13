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«Хватит рассуждать, пошли спасать». Омичи спасли раненую собаку с безлюдного острова

13 апреля 2024, 10:09
Фото: Город55
иллюстрация

Омичи спасли и накормили раненую собаку, застрявшую на безлюдном острове

Раненая собака провела на острове пять дней, пока ее не спасли неравнодушные омичи из приюта «Добрые руки Омск». Спасение было непростым, но сейчас пес в безопасности и накормлен.

Сегодня в телеграм-канале «Омский новостной поезд» омичи рассказали о собаке, которая уже 5 дней находится одна на острове и нуждается в помощи.

«Просим о помощи у мужчин, у кого есть лодки или на чем можно доплыть на остров, собака сидит пятый день, повреждена лапа! По адресу 1-я Островская, 4а. Неужели никто не отзовется спасти живое существо?» — написали в телеграм-канале.
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скриншотскриншот
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Фото: Паблик «Добрые руки Омск»

По словам автора поста, МЧС отказалось спасать животное. Но на помощь собаке пришли неравнодушные люди из приюта «Добрые руки Омск». Они приехали с лодками, пробивая лед лопатами, с трудом добрались до острова. Изможденная и напуганная собака к ним не шла. В итоге они стали гнать ее на другой берег по льду. Все события спасения транслировались в прямом эфире, и их можно посмотреть в паблике.

«Выгнали собаку на другой берег. Там ее встретили кормящие, любящие женщины. Слава богу, мы боялись, что она провалится под лед», — рассказал руководитель приюта Владимир Халявин, участвовавший в спасении.

Стоит отметить, что спасение раненой собаки заняло более двух часов. Но, к счастью, все закончилось благополучно, и с псом все хорошо.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Животные#Новости#Собака#Бездомные животные#Приют#Спасение
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