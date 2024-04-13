«Хватит рассуждать, пошли спасать». Омичи спасли раненую собаку с безлюдного острова

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Сегодня в телеграм-канале «Омский новостной поезд» омичи рассказали о собаке, которая уже 5 дней находится одна на острове и нуждается в помощи.
«Просим о помощи у мужчин, у кого есть лодки или на чем можно доплыть на остров, собака сидит пятый день, повреждена лапа! По адресу 1-я Островская, 4а. Неужели никто не отзовется спасти живое существо?» — написали в телеграм-канале.
По словам автора поста, МЧС отказалось спасать животное. Но на помощь собаке пришли неравнодушные люди из приюта «Добрые руки Омск». Они приехали с лодками, пробивая лед лопатами, с трудом добрались до острова. Изможденная и напуганная собака к ним не шла. В итоге они стали гнать ее на другой берег по льду. Все события спасения транслировались в прямом эфире, и их можно посмотреть в паблике.
«Выгнали собаку на другой берег. Там ее встретили кормящие, любящие женщины. Слава богу, мы боялись, что она провалится под лед», — рассказал руководитель приюта Владимир Халявин, участвовавший в спасении.
Стоит отметить, что спасение раненой собаки заняло более двух часов. Но, к счастью, все закончилось благополучно, и с псом все хорошо.