Омский муниципальный приют попросил помощи в спасении пса со снятым скальпом

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
Сообщение о пострадавшей собаке опубликовали в группе муниципального приюта. Как отмечают сотрудники учреждения, собака находится в крайне плохом состоянии — причем несколько дней. На момент публикации сообщения о несчастном «хвостике», им уже занимались ветеринары: чистили и зашивали раны.
Однако, как отмечается в сообщении, для полной реабилитации животного у приюта нет ресурсов — бюджет учреждения не предусматривает сложных ветеринарных операций. Сотрудники приюта уже попросили помощи у всех неравнодушных омичей.
По соображениям этики мы не можем опубликовать фотографии изувеченной собаки, предоставленные приютом — кадры достаточно «тяжелые» и не рекомендуются для просмотра впечатлительными людьми.