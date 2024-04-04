Омский муниципальный приют попросил помощи в спасении пса со снятым скальпом

Сообщение о пострадавшей собаке опубликовали в группе муниципального приюта. Как отмечают сотрудники учреждения, собака находится в крайне плохом состоянии — причем несколько дней. На момент публикации сообщения о несчастном «хвостике», им уже занимались ветеринары: чистили и зашивали раны.