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Posted Сегодня, 03:58

Published Сегодня, 03:58

Modified Сегодня, 04:01

Updated Сегодня, 04:01

иллюстрация

Омский муниципальный приют попросил помощи в спасении пса со снятым скальпом

4 апреля 2024, 03:58
Фото: 1MI
иллюстрация

Омский приют сообщил о собаке с опасной и странной травмой

У животного почти отрезана кожа на спине.

Сообщение о пострадавшей собаке опубликовали в группе муниципального приюта. Как отмечают сотрудники учреждения, собака находится в крайне плохом состоянии — причем несколько дней. На момент публикации сообщения о несчастном «хвостике», им уже занимались ветеринары: чистили и зашивали раны.

Однако, как отмечается в сообщении, для полной реабилитации животного у приюта нет ресурсов — бюджет учреждения не предусматривает сложных ветеринарных операций. Сотрудники приюта уже попросили помощи у всех неравнодушных омичей.

По соображениям этики мы не можем опубликовать фотографии изувеченной собаки, предоставленные приютом — кадры достаточно «тяжелые» и не рекомендуются для просмотра впечатлительными людьми.

#Общество#Бюджет#Новости#Собака#Реабилитация#Илья Скобин#Ветеринары
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