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В соседнем с Омской областью Казахстане укрепили дамбу на Иртыше из-за угрозы паводка

15 апреля 2024, 07:12
Фото: 1MI
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Также работы ведут еще на двух защитных сооружениях в Павлодарской области.

В Казахстане на реке Иртыш укрепили дамбу из-за угрозы паводка. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям республики на прошлой неделе, 10 апреля.

«На сегодняшний день, для снятия угрозы подтопления жилых домов, прилегающих к пойме реке Иртыш с юго-восточной стороны города Аксу местными исполнительными органами укреплена земляная насыпь протяженностью до 800 метров и высоты на 1 метр», — сообщили в МЧС РК.

Также работы ведут еще на двух защитных сооружениях в Павлодарской области.

Ранее Город55 рассказывал о потопе в Оренбуржье. Там в начале апреля прорвало дамбу в городе Орск.

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#Евгений Игишев#Омская область#Казахстан#Паводок#Иртыш#Потоп#Дамба#Орск
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