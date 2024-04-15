В соседнем с Омской областью Казахстане укрепили дамбу на Иртыше из-за угрозы паводка

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
В Казахстане на реке Иртыш укрепили дамбу из-за угрозы паводка. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям республики на прошлой неделе, 10 апреля.
«На сегодняшний день, для снятия угрозы подтопления жилых домов, прилегающих к пойме реке Иртыш с юго-восточной стороны города Аксу местными исполнительными органами укреплена земляная насыпь протяженностью до 800 метров и высоты на 1 метр», — сообщили в МЧС РК.
Также работы ведут еще на двух защитных сооружениях в Павлодарской области.
Ранее Город55 рассказывал о потопе в Оренбуржье. Там в начале апреля прорвало дамбу в городе Орск.